Коли робота в радість

«Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті». Ця загальновідома фраза стовідсотково підходить для завідуючої Кучинівським сільським клубом Наталії Лагути.
Після закінчення Ніжинського училища культури та мистецтв ім. М.Заньковецької, жінка отримала роботу у рідному селі. І жодного разу про це не пожалкувала, адже ще з дитинства мала хороші здібності до організаторської та творчої роботи.
За одинадцять років праці Наталія Валеріївна згуртувала біля себе таких же непосидючих та талановитих односельчан, таким чином, додавши їх однотипному та повсякденному сільському життю нових яскравих емоцій.
Наразі у селі діють 5 гуртків, створених завклубом. Це вокальний гурток «Горлиця», театральний – «Здрастуй, юність», дитячий хореографічний «Волошки» (1 клас), «Самбо» (5-6 кл.) та вокальний дитячий «Пролісок».
Запитую, як вдалося створити таку кількість гуртків серед селян. Звідки дізналися про їх таланти?
- Про здібності деяких учасників знала ще зі школи. Вже тоді вони гарно співали, танцювали та переконливо грали ролі у сценках. Школярі зацікавилися нашою роботою, вони у нас активні та талановиті. Самі ж хочуть створювати свята для своїх рідних та близьких. А про декого дізналася випадково, з уст односельців.
Навпаки, люди зацікавлені в тому, щоб займатися чимось, окрім господарства, знаходять час і на постійні репетиції, і концерти. Приміром, із найстаршим колективом «Горлиця» проводимо репетиції вранці, бо тут люди вже на пенсії і їм трошки простіше знаходити час, а з рештою тренуємося ввечері.
У селі намагаються проводити не лише загальновідомі та державні свята, але й ті, які з’явилися порівняно недавно або є не дуже відомими. Кучинівці роботою Наталії Валеріївни та діяльністю гуртків задоволені, адже на кожне свято вони отримують заряд позитивних емоцій та вражень.
Тетяна ЛИТВИН
Після закінчення Ніжинського училища культури та мистецтв ім. М.Заньковецької, жінка отримала роботу у рідному селі. І жодного разу про це не пожалкувала, адже ще з дитинства мала хороші здібності до організаторської та творчої роботи.
За одинадцять років праці Наталія Валеріївна згуртувала біля себе таких же непосидючих та талановитих односельчан, таким чином, додавши їх однотипному та повсякденному сільському життю нових яскравих емоцій.
Наразі у селі діють 5 гуртків, створених завклубом. Це вокальний гурток «Горлиця», театральний – «Здрастуй, юність», дитячий хореографічний «Волошки» (1 клас), «Самбо» (5-6 кл.) та вокальний дитячий «Пролісок».
Запитую, як вдалося створити таку кількість гуртків серед селян. Звідки дізналися про їх таланти?
- Про здібності деяких учасників знала ще зі школи. Вже тоді вони гарно співали, танцювали та переконливо грали ролі у сценках. Школярі зацікавилися нашою роботою, вони у нас активні та талановиті. Самі ж хочуть створювати свята для своїх рідних та близьких. А про декого дізналася випадково, з уст односельців.
Навпаки, люди зацікавлені в тому, щоб займатися чимось, окрім господарства, знаходять час і на постійні репетиції, і концерти. Приміром, із найстаршим колективом «Горлиця» проводимо репетиції вранці, бо тут люди вже на пенсії і їм трошки простіше знаходити час, а з рештою тренуємося ввечері.
У селі намагаються проводити не лише загальновідомі та державні свята, але й ті, які з’явилися порівняно недавно або є не дуже відомими. Кучинівці роботою Наталії Валеріївни та діяльністю гуртків задоволені, адже на кожне свято вони отримують заряд позитивних емоцій та вражень.
Тетяна ЛИТВИН
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