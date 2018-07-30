Цукерки виявилися… з черв’яками

Коментувати звернення Юлії Дворник – важко, адже те, що вона пережила, придбавши онучці цукерки, словами не передати. Але ми це намагаємось зробити, друкуючи її звернення. Висновки, сподіваємося, зроблять всі: і підприємець-власник названого магазину, і контролюючі органи, що мають стежити за тим, що ми їмо і п’ємо.
«Прошу у найближчому номері «Променя» показати усім людям, нашим читачам, якими цукерками торгують у магазині «Кошик», що знаходиться у Сновську в мікрорайоні П’яти кутів. Мовчати не змогла, бо черв’яки, які вилазили з тих цукерок, їли діти. Доки це у нас буде тривати і хто контролює якість цієї продукції, яку у нас реалізують наші підприємці.
З повагою від імені жителів міста - Юлія Василівна Дворник».
Комментариев нет:
Отправить комментарий