понедельник, 30 июля 2018 г.

Цукерки виявилися… з черв’яками


Коментувати звернення Юлії Дворник – важко,  адже те, що вона пережила, придбавши онучці цукерки, словами не передати. Але ми це намагаємось зробити, друкуючи її звернення. Висновки, сподіваємося, зроблять всі: і підприємець-власник названого магазину, і контролюючі органи, що мають стежити за тим, що ми їмо і п’ємо.

«Прошу у найближчому номері «Променя» показати усім людям, нашим читачам, якими цукерками  торгують у магазині «Кошик», що знаходиться у Сновську в мікрорайоні П’яти кутів. Мовчати не змогла, бо черв’яки, які вилазили  з тих цукерок, їли діти. Доки це у нас буде  тривати і хто контролює якість цієї продукції, яку у нас реалізують наші підприємці.
З повагою від імені жителів міста - Юлія Василівна Дворник».
Автор: на

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