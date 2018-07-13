Нотаріус – державний реєстратор прав на нерухоме майно

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, зі змінами від 18.01.2018 № 2269-VIII, державна реєстрація прав на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором прав на нерухоме майно відділу з питань державної реєстрації відповідного управління юстиції або нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, тобто в той же день, що й вчинення самої нотаріальної дії. Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Внесення змін до записів Державного реєстру прав, надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державні та приватні нотаріуси здійснюють реєстрацію в день подачі всіх необхідних документів.
До пакету документів, який необхідно буде надати нотаріусу, як державному реєстратору, відносяться: заява власника, іншого правонабувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ними особи; документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності тощо); документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податку.
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
Нотаріус здійснює державну реєстрацію прав в електронному реєстрі: перевіряє відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію; перевіряє відповідність даних про нерухоме майно; перевіряє наявність арештів, заборон; приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації тощо.
Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається у паперовій формі. Такий витяг у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.
Сьогодні при вчиненні нотаріальної дії нотаріус спочатку діє власне як нотаріус (посвідчуючи договір купівлі-продажу, дарування, міни, видаючи свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно), і відразу ж після вчинення нотаріальної дії, проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Тобто, вийшовши від нотаріуса, вам більше нікуди звертатися не потрібно. Ви отримали документ про право власності на нерухоме майно.
Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО, державний нотаріус
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, тобто в той же день, що й вчинення самої нотаріальної дії. Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Внесення змін до записів Державного реєстру прав, надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Державні та приватні нотаріуси здійснюють реєстрацію в день подачі всіх необхідних документів.
До пакету документів, який необхідно буде надати нотаріусу, як державному реєстратору, відносяться: заява власника, іншого правонабувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ними особи; документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності тощо); документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податку.
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
Нотаріус здійснює державну реєстрацію прав в електронному реєстрі: перевіряє відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію; перевіряє відповідність даних про нерухоме майно; перевіряє наявність арештів, заборон; приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації тощо.
Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника надається у паперовій формі. Такий витяг у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.
Сьогодні при вчиненні нотаріальної дії нотаріус спочатку діє власне як нотаріус (посвідчуючи договір купівлі-продажу, дарування, міни, видаючи свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно), і відразу ж після вчинення нотаріальної дії, проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Тобто, вийшовши від нотаріуса, вам більше нікуди звертатися не потрібно. Ви отримали документ про право власності на нерухоме майно.
Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО, державний нотаріус
Комментариев нет:
Отправить комментарий