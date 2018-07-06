Знакова подія творчої молоді і всього училища

Минулого тижня у одному із провідних професійно-технічних закладів Чернігівщини – Сновському вищому професійному училищі лісового господарства проходив випускний вечір. Вчорашні учні на ньому виглядали окриленими й наснаженими отриманими знаннями, були сповнені радості відкриттів і незабутніх зустрічей. Святковими виступами та щирими словами вітали їх педагоги і майстри виробничого навчання, гості, що завітали у цей день, аби розділити з хлопцями та дівчатами отримання перших дипломів, перших навичок, вмінь, навіть невеличкого життєвого досвіду.
Цей випуск був не простим, а ювілейним, п’ятдесятим! З початку року дипломи кваліфікованого робітника отримали 218 учнів за такими спеціальностями (на базі 11 класів – лісник, єгер; лісник та молодші спеціалісти за спеціальністю лісове господарство. На базі 9 класів – озеленювач, лісник, єгер; штукатур, лицювальник-плиточник, маляр; кухар, кондитер. Разом з дипломом кваліфікованого робітника ці учні отримали атестат про повну загальну середню освіту). Особливо приємно, що серед них були круглі відмінники – Анастасія Голуб, Дар’я Лисенко, Марія Сухорукова, Ігор Лімаз, Олександр Дворніченко, Анастасія Єрмоленко, Олександр Бадуненко та Олександр Білоногов.
Божого благословення, невичерпної енергії, щедрої долі зичила їм і усім-усім випускникам натхненна директор Лариса Дубина, очільниця усіх освітян Сновщини Олена Коваленко, міський голова Олександр Медведьов й решта людей, котрі цього дня виходили на святкову сцену і особисто поринали у царину молодості й піднесення. Навіть ветеран училища Олександр Жерденко виглядав на святі помолоділим, літ на півсотню!
Флагманом професійної освіти на теренах області назвав училище ще один почесний учасник цього випускного, голова обласної ради І.С. Вдовенко. І хоч самому приїхати у рідний заклад завадили невідкладні справи, подарунки передати Ігор Станіславович не забув. І цілу низку побажань та подяк за якісну підготовку нового покоління робітників високого рівня кваліфікації.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Цей випуск був не простим, а ювілейним, п’ятдесятим! З початку року дипломи кваліфікованого робітника отримали 218 учнів за такими спеціальностями (на базі 11 класів – лісник, єгер; лісник та молодші спеціалісти за спеціальністю лісове господарство. На базі 9 класів – озеленювач, лісник, єгер; штукатур, лицювальник-плиточник, маляр; кухар, кондитер. Разом з дипломом кваліфікованого робітника ці учні отримали атестат про повну загальну середню освіту). Особливо приємно, що серед них були круглі відмінники – Анастасія Голуб, Дар’я Лисенко, Марія Сухорукова, Ігор Лімаз, Олександр Дворніченко, Анастасія Єрмоленко, Олександр Бадуненко та Олександр Білоногов.
Божого благословення, невичерпної енергії, щедрої долі зичила їм і усім-усім випускникам натхненна директор Лариса Дубина, очільниця усіх освітян Сновщини Олена Коваленко, міський голова Олександр Медведьов й решта людей, котрі цього дня виходили на святкову сцену і особисто поринали у царину молодості й піднесення. Навіть ветеран училища Олександр Жерденко виглядав на святі помолоділим, літ на півсотню!
Флагманом професійної освіти на теренах області назвав училище ще один почесний учасник цього випускного, голова обласної ради І.С. Вдовенко. І хоч самому приїхати у рідний заклад завадили невідкладні справи, подарунки передати Ігор Станіславович не забув. І цілу низку побажань та подяк за якісну підготовку нового покоління робітників високого рівня кваліфікації.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий