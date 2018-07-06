Найщасливіші моменти в житті – моменти сімейного щастя

Саме сім’я робить кожну людину по-справжньому щасливою, дає відчуття захищеності, впевненості та ніжності.
Для родини Катерини та Дениса Репняків з Нових Млинів їх маленька сім’я – найцінніший у житті скарб.
На весільний рушник пара стала три роки тому, але до цього довгих 15 зустрічалися.
- А все тому, що ми обоє ніколи не хотіли весілля, - розповідає Катерина Олексіївна. – Для нас найголовнішими були, та і залишаються, наші почуття, а не штамп у паспорті. І хоч у сім’ї все було чудово, та інколи закрадалися думки про те, що чогось ніби не вистачає. Ми з чоловіком все частіше почали задумуватися про дитину, а коли вирішили, що хочемо поповнення остаточно – розписалися.
Завагітніла Катерина в 2014 році. Якраз тоді, коли на сході нашої країни розпочалася війна. Її чоловікові Денису одразу прийшла повістка в зону АТО і він, не роздумуючи, поїхав. Весь рік служив у добровольчому батальйоні під Авдіївкою. Він на власні очі побачив весь жах війни, адже безпосередньо брав участь у кровопролитних боях.
Тим часом дружина чекала на коханого і вже знала, що носить під серцем синочка. Вона вірила, що він прийде додому живим і неушкодженим. І саме так сталося: відслуживши рік, Денис повертається до своєї родини.
З появою дитини життя молодого подружжя докорінно змінилося, адже тепер весь свій вільний час вони приділяли вихованню Тимурчика.
Так склалося, що в маленькому селі для подружжя гідної роботи не знайшлося. Тому, щоб забезпечити свою родину, Денис Віталійович їздить на заробітки за кордон. Вже побував у Словакії та Братиславі, а в недалекому майбутньому планує поїхати у Польщу.
- Моя дружина – берегиня сімейного вогнища, - говорить чоловік. – Вона доглядає дитину, порається по господарству та займається тим, що їй до душі. Я не хочу, щоб вона працювала, тому забезпечення родини фінансами взяв на себе.
«Хоч офіційної роботи у мене й немає, - ділиться Катерина, - я ніколи не сиджу без діла. – Хоча у селі інакше і не можна. У нас із чоловіком велике господарство: багато різних птахів, поросят, дві корови. Що б там не казали, а жити тут мені подобається, а ведення домашнього господарства лише в радість. Як це не дивно, та я обожнюю працювати на городі та в саду. Завжди мріяла мати свій лан малини, і минулого року, нарешті, виконала свою мрію. А нещодавно, разом з Тимурчиком, вже зібрали перший врожай – цілих два відра смачної та корисної малини, а головне – вирощеної власноруч. Не так давно побачила в лісі багато суниць. Одразу захотілося і вдома вирощувати таку смакоту. З синочком пішли до лісу, накопали та посадили. Надіємося, вже наступного року смакувати запашними ягідками».
Своїм хобі господиня вважає куховарство. Ще з дитинства вона дуже любила готувати різноманітні смаколики, а особливо захоплювалася випічкою. Запитую у Тимурчика: «Що смачненького готує тобі мама?». Той, не вагаючись, відповідає: «Тортики і піци». Чоловік підтримує – дружина справді готує дуже смачно та вишукано.
Також Катерина займається розведенням різноманітних квітів. Говорить, що найулюбленіших немає, адже кожна красива та особлива по-своєму. Своє хобі має і господар будинку – він обожнює риболовлю.
Секретом міцної сім’ї пара вважає кохання. А також – вміння знаходити компроміси в будь-якій ситуації. Життя таке коротке, тому не варто витрачати його на ті речі, які не приносять задоволення та щастя.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Для родини Катерини та Дениса Репняків з Нових Млинів їх маленька сім’я – найцінніший у житті скарб.
На весільний рушник пара стала три роки тому, але до цього довгих 15 зустрічалися.
- А все тому, що ми обоє ніколи не хотіли весілля, - розповідає Катерина Олексіївна. – Для нас найголовнішими були, та і залишаються, наші почуття, а не штамп у паспорті. І хоч у сім’ї все було чудово, та інколи закрадалися думки про те, що чогось ніби не вистачає. Ми з чоловіком все частіше почали задумуватися про дитину, а коли вирішили, що хочемо поповнення остаточно – розписалися.
Завагітніла Катерина в 2014 році. Якраз тоді, коли на сході нашої країни розпочалася війна. Її чоловікові Денису одразу прийшла повістка в зону АТО і він, не роздумуючи, поїхав. Весь рік служив у добровольчому батальйоні під Авдіївкою. Він на власні очі побачив весь жах війни, адже безпосередньо брав участь у кровопролитних боях.
Тим часом дружина чекала на коханого і вже знала, що носить під серцем синочка. Вона вірила, що він прийде додому живим і неушкодженим. І саме так сталося: відслуживши рік, Денис повертається до своєї родини.
З появою дитини життя молодого подружжя докорінно змінилося, адже тепер весь свій вільний час вони приділяли вихованню Тимурчика.
Так склалося, що в маленькому селі для подружжя гідної роботи не знайшлося. Тому, щоб забезпечити свою родину, Денис Віталійович їздить на заробітки за кордон. Вже побував у Словакії та Братиславі, а в недалекому майбутньому планує поїхати у Польщу.
- Моя дружина – берегиня сімейного вогнища, - говорить чоловік. – Вона доглядає дитину, порається по господарству та займається тим, що їй до душі. Я не хочу, щоб вона працювала, тому забезпечення родини фінансами взяв на себе.
«Хоч офіційної роботи у мене й немає, - ділиться Катерина, - я ніколи не сиджу без діла. – Хоча у селі інакше і не можна. У нас із чоловіком велике господарство: багато різних птахів, поросят, дві корови. Що б там не казали, а жити тут мені подобається, а ведення домашнього господарства лише в радість. Як це не дивно, та я обожнюю працювати на городі та в саду. Завжди мріяла мати свій лан малини, і минулого року, нарешті, виконала свою мрію. А нещодавно, разом з Тимурчиком, вже зібрали перший врожай – цілих два відра смачної та корисної малини, а головне – вирощеної власноруч. Не так давно побачила в лісі багато суниць. Одразу захотілося і вдома вирощувати таку смакоту. З синочком пішли до лісу, накопали та посадили. Надіємося, вже наступного року смакувати запашними ягідками».
Своїм хобі господиня вважає куховарство. Ще з дитинства вона дуже любила готувати різноманітні смаколики, а особливо захоплювалася випічкою. Запитую у Тимурчика: «Що смачненького готує тобі мама?». Той, не вагаючись, відповідає: «Тортики і піци». Чоловік підтримує – дружина справді готує дуже смачно та вишукано.
Також Катерина займається розведенням різноманітних квітів. Говорить, що найулюбленіших немає, адже кожна красива та особлива по-своєму. Своє хобі має і господар будинку – він обожнює риболовлю.
Секретом міцної сім’ї пара вважає кохання. А також – вміння знаходити компроміси в будь-якій ситуації. Життя таке коротке, тому не варто витрачати його на ті речі, які не приносять задоволення та щастя.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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