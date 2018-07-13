Місцева книгозбірня – улюблене місце для більшості населення

Приїжджаючи в будь-яке село, щоразу впевнююсь: бібліотека – одне з найпопулярніших місць для відпочинку у селян. Тут думка про те, що книги відходять на другий план, є однозначно хибною. У маленьких Нових Млинах, де проживає всього 180 чоловік, книгозбірню відвідуєбільше сотні.
Все тому, що бібліотекарем працює талановита та працелюбна Ганна Підлісна. І хоч за освітою вона бухгалтер, почала захоплюватися літературою ще зі школи, і саме з тих пір з книгами не розлучалася.
Жінка намагається прививати любов та повагу до книги і в односельців. Привозить найновіші та найцікавіші видання зі Сновської бібліотеки, дещо купує сама. А ще тут діє акція «Подаруй бібліотеці книгу», до якої мешканці села активно долучаються, щоразу поповнюючи її новими екземплярами.
- Як це не дивно, але у мене більшість читачів – дошкільнята та школярі. І це – незважаючи на технічний прогрес. Я просто серед вулиць зустрічаю дітей і запитую про те, що їх цікавить та які книги привозити. І вони дійсно замовляють та добросовісно читають привезені книги. Особливо люблять комікси, молодіжні журнали, розвиваючі книжки про природу та тваринний світ.
Особисто мені дуже подобаються книги про історію області, району, села. Тому я завжди раджу своїм читачам саме такі видання. В пріоритеті – українські автори та письменники рідного краю. Хочеться, щоб люди знали, що і в нашому маленькому регіоні мешкають талановиті люди.
Нині Ганна Сергіївна працює над створенням альбому, присвяченого воїнам-афганцям та АТО. «Хочу, щоб люди не забували та знали своїх героїв в обличчя. Збирати інформацію про бійців на сході легше, є і фото, і дані про воїнів. А от з афганцями складніше. Доводиться буквально з дрібничок відтворювати біографію героїв. Та я не здаюся, бо дуже хочу залишити щось на пам’ять своїй книгозбірні», - говорить бібліотекар.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Все тому, що бібліотекарем працює талановита та працелюбна Ганна Підлісна. І хоч за освітою вона бухгалтер, почала захоплюватися літературою ще зі школи, і саме з тих пір з книгами не розлучалася.
Жінка намагається прививати любов та повагу до книги і в односельців. Привозить найновіші та найцікавіші видання зі Сновської бібліотеки, дещо купує сама. А ще тут діє акція «Подаруй бібліотеці книгу», до якої мешканці села активно долучаються, щоразу поповнюючи її новими екземплярами.
- Як це не дивно, але у мене більшість читачів – дошкільнята та школярі. І це – незважаючи на технічний прогрес. Я просто серед вулиць зустрічаю дітей і запитую про те, що їх цікавить та які книги привозити. І вони дійсно замовляють та добросовісно читають привезені книги. Особливо люблять комікси, молодіжні журнали, розвиваючі книжки про природу та тваринний світ.
Особисто мені дуже подобаються книги про історію області, району, села. Тому я завжди раджу своїм читачам саме такі видання. В пріоритеті – українські автори та письменники рідного краю. Хочеться, щоб люди знали, що і в нашому маленькому регіоні мешкають талановиті люди.
Нині Ганна Сергіївна працює над створенням альбому, присвяченого воїнам-афганцям та АТО. «Хочу, щоб люди не забували та знали своїх героїв в обличчя. Збирати інформацію про бійців на сході легше, є і фото, і дані про воїнів. А от з афганцями складніше. Доводиться буквально з дрібничок відтворювати біографію героїв. Та я не здаюся, бо дуже хочу залишити щось на пам’ять своїй книгозбірні», - говорить бібліотекар.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий