пятница, 20 июля 2018 г.

Вперед, до країни мрій!


Літо продовжує  купатися у квітах і забавках малечі, хизуючись запахами-кольорами, смакотою сонечок-абрикос, роздоллям  небесної голубіні, спілим білим наливом у саду.

А ось два Іллюші люблять його й за те, що з ранку до вечора можна спокійно гратися у різні  ігри, їсти морозиво й придумувати цікаві  й прикольні заняття. У глибині рідної вулички ці хлопченята спорудили собі халабудину у вигляді  машинки й граються в ній досхочу. Газують, гальмують,  гурчать, уявно обираючи і напрямок їзди, і навіть певні місця стоянок.
- Куди цього разу? – спитала, немов ненароком. А  у відповідь – дитячий заливний сміх й дзвінкоголосе: «Вперед! До країни мрій, де всі щасливі й по-дитячому безтурботні…»
Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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