Літо продовжує купатися у квітах і забавках малечі, хизуючись запахами-кольорами, смакотою сонечок-абрикос, роздоллям небесної голубіні, спілим білим наливом у саду.
А ось два Іллюші люблять його й за те, що з ранку до вечора можна спокійно гратися у різні ігри, їсти морозиво й придумувати цікаві й прикольні заняття. У глибині рідної вулички ці хлопченята спорудили собі халабудину у вигляді машинки й граються в ній досхочу. Газують, гальмують, гурчать, уявно обираючи і напрямок їзди, і навіть певні місця стоянок.
- Куди цього разу? – спитала, немов ненароком. А у відповідь – дитячий заливний сміх й дзвінкоголосе: «Вперед! До країни мрій, де всі щасливі й по-дитячому безтурботні…»
Олена КОМПАНЕЦЬ
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