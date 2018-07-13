І в Сновську квітку папороті шукали

Коли духмяне літо в самому розпалі, з барвистими вінками та яскравим вогнищем, приходить свято Івана Купала.
В ніч з 6 на 7 липня у Сновську пройшло його традиційне святкування. Ввечері, коли сонце сідало за обрій, жителі та гості міста поспішали на міський пляж, аби повеселитися та зустріти це давнє та містичне свято.
Розпочиналося дійство привітанням міського голови Олександра Медведьова, який побажав кожному знайти свою квітку папороті та завжди бути щасливими. Він подякував активістам громади за активне втручання в розвиток міського пляжу, який, завдяки старанням таких, має естетичний та красивий вигляд, та вручив головному його виконавцю – закордонному гостю пану Лері символічний та оригінальний подарунок.
Після невеличкої офіційної частини розпочалися справжні веселощі, підготовлені працівниками Будинку культури, які доклали всіх зусиль, аби свято виявилося цікавим як для малюків, так і для дорослих.
До того ж, кожен міг знайти розваги та частування до смаку. До батутів та солодкої вати створилася справжня дитяча черга. Всі охочі також могли поласувати запашною випічкою та ароматним шашликом.
Веселі та рухливі ігри дуже сподобалися місцевій малечі, яка із задоволенням брала участь у всіх конкурсах та розвагах, запропонованих ведучими дійства. Дітки були в захваті від численних казкових та містичних персонажів: Царівни-Жабки, Лісовика, Водяного, чарівних мавок та красунь-русалоньок. Вони бавилися з ними, кружляли в хороводах та танцях, фотографувалися. Для наймолодших розклали і традиційне міні-багаття, перестрибнувши через яке, вони, як кажуть легенди, очищалися та ставали здоровішими.
Коли на небі з’явилися зорі – це стало своєрідним сигналом для дівчат, які прийшли на свято, уквітчані віночками. Традиційно вони пускали їх на воду. Існує навіть прикмета: якщо вінок пливе добре і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж, а якщо крутиться на місці – доведеться їй ще трохи дівувати. Якщо вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, з тієї сторони й прийде наречений дівчини.
А ще подейкують, що у ніч на Купала розцвітає квітка папороті. Здавна в Україні були сміливці, які хотіли здобути її цвіт. Вважалося, що той, хто встигне зірвати чарівну квітку, здобуде магічну силу, яка допоможе знаходити закопані скарби, передбачати долю людини, лікувати хвороби. Кажуть, природа цієї сили – нечиста. Здобути цю квітку непросто, адже її оберігає від людей нечиста сила. Правда це чи ні, невідомо, але сновська молодь таку квітку шукати пішла.
Обов’язковим атрибутом Івана Купала є вогнище, через яке стрибали дівчата та хлопці, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. А от закохані пари стрибали вдвох, тримаючись за руки. Існує повір’я, що та пара, яка перестрибне через нього, не розімкнувши рук, разом і залишиться.
Коли традиційне народне святкування Купала підходило до кінця, для всіх бажаючих розпочалася дискотека, яка тривала до пізньої ночі.
Дуже приємно, що в Сновську не забувають про всі звичаї та традиції святкування Івана Купала. Адже подібні дійства лише згуртовують та зближують нас.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
В ніч з 6 на 7 липня у Сновську пройшло його традиційне святкування. Ввечері, коли сонце сідало за обрій, жителі та гості міста поспішали на міський пляж, аби повеселитися та зустріти це давнє та містичне свято.
Розпочиналося дійство привітанням міського голови Олександра Медведьова, який побажав кожному знайти свою квітку папороті та завжди бути щасливими. Він подякував активістам громади за активне втручання в розвиток міського пляжу, який, завдяки старанням таких, має естетичний та красивий вигляд, та вручив головному його виконавцю – закордонному гостю пану Лері символічний та оригінальний подарунок.
Після невеличкої офіційної частини розпочалися справжні веселощі, підготовлені працівниками Будинку культури, які доклали всіх зусиль, аби свято виявилося цікавим як для малюків, так і для дорослих.
До того ж, кожен міг знайти розваги та частування до смаку. До батутів та солодкої вати створилася справжня дитяча черга. Всі охочі також могли поласувати запашною випічкою та ароматним шашликом.
Веселі та рухливі ігри дуже сподобалися місцевій малечі, яка із задоволенням брала участь у всіх конкурсах та розвагах, запропонованих ведучими дійства. Дітки були в захваті від численних казкових та містичних персонажів: Царівни-Жабки, Лісовика, Водяного, чарівних мавок та красунь-русалоньок. Вони бавилися з ними, кружляли в хороводах та танцях, фотографувалися. Для наймолодших розклали і традиційне міні-багаття, перестрибнувши через яке, вони, як кажуть легенди, очищалися та ставали здоровішими.
Коли на небі з’явилися зорі – це стало своєрідним сигналом для дівчат, які прийшли на свято, уквітчані віночками. Традиційно вони пускали їх на воду. Існує навіть прикмета: якщо вінок пливе добре і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж, а якщо крутиться на місці – доведеться їй ще трохи дівувати. Якщо вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, з тієї сторони й прийде наречений дівчини.
А ще подейкують, що у ніч на Купала розцвітає квітка папороті. Здавна в Україні були сміливці, які хотіли здобути її цвіт. Вважалося, що той, хто встигне зірвати чарівну квітку, здобуде магічну силу, яка допоможе знаходити закопані скарби, передбачати долю людини, лікувати хвороби. Кажуть, природа цієї сили – нечиста. Здобути цю квітку непросто, адже її оберігає від людей нечиста сила. Правда це чи ні, невідомо, але сновська молодь таку квітку шукати пішла.
Обов’язковим атрибутом Івана Купала є вогнище, через яке стрибали дівчата та хлопці, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. А от закохані пари стрибали вдвох, тримаючись за руки. Існує повір’я, що та пара, яка перестрибне через нього, не розімкнувши рук, разом і залишиться.
Коли традиційне народне святкування Купала підходило до кінця, для всіх бажаючих розпочалася дискотека, яка тривала до пізньої ночі.
Дуже приємно, що в Сновську не забувають про всі звичаї та традиції святкування Івана Купала. Адже подібні дійства лише згуртовують та зближують нас.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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