Про декларації

Суб’єктами господарювання Сновського району повинна бути подана декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта до вимог законодавства з питань пожежної безпеки на
об’єкти, на які відсутні документи дозвільного характеру від органів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки.
Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.
Одночасно інформуємо, що за неподання декларації передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до ст.175-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України
в Чернігівській області
об’єкти, на які відсутні документи дозвільного характеру від органів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки.
Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.
Одночасно інформуємо, що за неподання декларації передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до ст.175-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України
в Чернігівській області
Комментариев нет:
Отправить комментарий