СЛУЖБА "102"

26 червня о 21.50 надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 12 червня заявником виявлено зникнення двох пивних парасольок біля приміщення продуктового магазину,
розташованого в с. Тур’я. Вбачаються ознаки кримінального правопорушення. 27 червня о 19.31 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що сусіди викрали у заявника металеві труби, які знаходились у дворі.
розташованого в с. Тур’я. Вбачаються ознаки кримінального правопорушення. 27 червня о 19.31 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що сусіди викрали у заявника металеві труби, які знаходились у дворі.
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