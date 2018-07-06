пятница, 6 июля 2018 г.

СЛУЖБА "102"

26 червня о 21.50 надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 12 червня  заявником виявлено зникнення двох пивних парасольок біля  приміщення продуктового магазину,
розташованого в с. Тур’я.  Вбачаються ознаки кримінального правопорушення. 27 червня  о 19.31 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що  сусіди викрали у заявника  металеві труби, які знаходились у дворі. 
Автор: на

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