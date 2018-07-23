понедельник, 23 июля 2018 г.

Строки звернення до суду з метою захисту трудових прав


Інколи трапляються випадки, коли трудові права громадян порушуються і єдиною можливістю їх поновлення або захисту  є звернення до суду.  При цьому слід не пропустити, встановленого законодавством, строку для такого  звернення.

Які ж строки   звернення до суду для вирішення трудових спорів?
Статтею 233 Кодексу Законів про працю України передбачено, що працівник може звернутися до  суду із заявою про вирішення трудового спору в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
У справах щодо звільнення законодавством передбачений місячний строк, що обраховується з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
 У разі  порушення законодавства про оплату праці, працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати, без обмеження будь-яким строком.
      Для звернення роботодавця  до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
Рішення  комісії по трудових спорах  можна  оскаржити  до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.
У разі пропуску з поважних причин  зазначених строків суд може поновити їх.
Звертаємо увагу, що отримати правову допомогу можна  звернувшись до  Сновського бюро правової допомоги за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, 51, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд. 9, тел.(0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:          0-800-213-103.





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