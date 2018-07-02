Інвалідів чекають нові програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації повідомляє про те, що 14 березня 2018 року Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, якими реформовано Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.
Порядок передбачає запровадження адресного підходу до забезпечення цієї категорії осіб виробами та новий механізм їх фінансування за принципом «гроші ходять за людиною». Відтепер фінансування на забезпечення технічними засобами реабілітації (далі – ТЗР) осіб з інвалідністю здійснюватиме не Фонд соціального захисту інвалідів, а органи соціального захисту населення. Враховуючи вищезазначене, просимо осіб з інвалідністю або законних представників таких осіб поновити індивідуальні програми реабілітації (ІПР) або довідки ЛКК для використання свого права в забезпеченні такими засобами. Телефон для довідок 2-13-38, каб.№ 12.
Порядок передбачає запровадження адресного підходу до забезпечення цієї категорії осіб виробами та новий механізм їх фінансування за принципом «гроші ходять за людиною». Відтепер фінансування на забезпечення технічними засобами реабілітації (далі – ТЗР) осіб з інвалідністю здійснюватиме не Фонд соціального захисту інвалідів, а органи соціального захисту населення. Враховуючи вищезазначене, просимо осіб з інвалідністю або законних представників таких осіб поновити індивідуальні програми реабілітації (ІПР) або довідки ЛКК для використання свого права в забезпеченні такими засобами. Телефон для довідок 2-13-38, каб.№ 12.
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