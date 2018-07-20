Сновщина обирає лікарів

Нині в Україні триває медична реформа. У її рамках продовжується підписання декларацій з сімейними лікарями, в тому числі і в нашій громаді. Для тих, хто ще не визначився з лікарем, нагадаємо, що у Сновську на вас чекають два педіатри – Олена Шарпан і Катерина Цуприк, два терапевти - Ганна Стеченко та Всеволод Тарасюк і чотири сімейні лікарі - Володимир Цуприк, Анатолій Королецький, Наталія Соболевська та Анастасія Ткаченко. Розмовляємо з головним лікарем комунальної установи «Сновський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Оленою ШАРПАН.
- Олено Іванівно, скільки людей звернулося до вашого медзакладу для підписання декларацій?
- Станом на 15 липня вже оформлено їх з нашими лікарями 6600. Ця цифра включає в себе і дітей, і дорослих. Хтось обирає всією родиною собі одного сімейного лікаря, а хтось вирішує записати дітей до педіатра, а батьки ідуть до терапевта. Рішення приймає кожен самостійно.
Для того, щоб підписати декларацію з лікарем, необхідно прийти в поліклініку і мати з собою паспорт, id-картку або посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання, ідентифікаційний код і мобільний телефон (не просто номер мобільного, а саме телефон!). Якщо немає свого, то можна взяти у родичів. Щоб зареєструвати дитину, її присутність у медзакладі не обов’язкова. Декларацію підпише один з батьків чи опікун, маючи свої документи та свідоцтво про народження дитини.
Наразі іде реорганізація КУ «Сновський РЦ ПМСД» у некомерційну установу. Тільки після цього Національна служба здоров’я розпочне перерахунок обіцяних коштів лікарям за зареєстрованих пацієнтів.
- Чи видають зараз безкоштовні ліки?
- Так, певній категорії хворих. Щоб отримати медпрепарати, завітайте до сімейного лікаря чи терапевтів, з якими ви підписали декларацію або плануєте її підписати. Лікарі видають хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання рецепт на ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.
- Олено Іванівно, на Чернігівщині 13 липня був зареєстрований випадок дифтерії - 11-річну дитину у тяжкому стані госпіталізували в обласну лікарню. Ознаки хвороби виявили і у її рідних. Чи забезпечена Сновщина вакциною проти дифтерії?
- Звичайно. Безкоштовна індійська вакцина у нас є в достатній кількості. Але, не зважаючи на роз’яснення медиків, багато хто ігнорує щеплення. І наслідки таких дій страшні. Вкотре раджу: не зволікайте з візитом до лікаря і зробіть вакцинацію своїм дітям і собі, якщо ви її пропустили. Побічні реакції після щеплення не такі страшні (набряк місця уколу, невисока температура), як саме захворювання на дифтерію. Розпочинаючись болями в горлі, хвороба призводить до серцево-судинної або ниркової недостатності, і навіть до смерті.
- Зараз літо, а в коридорі поліклініки дуже багато дітей, які чекають на прийом до лікаря. З чим найчастіше звертаються?
- Приходять, щоб пройти огляди і отримати довідки у школу чи дитсадок. Але прикро, що останнім часом трапляється дуже багато випадків у дітей на запалення легень. Хвороба розвивається раптово, з’являється кашель і різко підвищується температура. Пацієнтів з цим діагнозом навіть більше, ніж було взимку. І якраз саме зараз закрилось тимчасово дитяче стаціонарне відділення ЦРЛ, тож у тяжких випадках направляємо дітей у Корюківку чи Чернігів.
Лариса МАРТИНЕНКО
- Олено Іванівно, скільки людей звернулося до вашого медзакладу для підписання декларацій?
- Станом на 15 липня вже оформлено їх з нашими лікарями 6600. Ця цифра включає в себе і дітей, і дорослих. Хтось обирає всією родиною собі одного сімейного лікаря, а хтось вирішує записати дітей до педіатра, а батьки ідуть до терапевта. Рішення приймає кожен самостійно.
Для того, щоб підписати декларацію з лікарем, необхідно прийти в поліклініку і мати з собою паспорт, id-картку або посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання, ідентифікаційний код і мобільний телефон (не просто номер мобільного, а саме телефон!). Якщо немає свого, то можна взяти у родичів. Щоб зареєструвати дитину, її присутність у медзакладі не обов’язкова. Декларацію підпише один з батьків чи опікун, маючи свої документи та свідоцтво про народження дитини.
Наразі іде реорганізація КУ «Сновський РЦ ПМСД» у некомерційну установу. Тільки після цього Національна служба здоров’я розпочне перерахунок обіцяних коштів лікарям за зареєстрованих пацієнтів.
- Чи видають зараз безкоштовні ліки?
- Так, певній категорії хворих. Щоб отримати медпрепарати, завітайте до сімейного лікаря чи терапевтів, з якими ви підписали декларацію або плануєте її підписати. Лікарі видають хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання рецепт на ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.
- Олено Іванівно, на Чернігівщині 13 липня був зареєстрований випадок дифтерії - 11-річну дитину у тяжкому стані госпіталізували в обласну лікарню. Ознаки хвороби виявили і у її рідних. Чи забезпечена Сновщина вакциною проти дифтерії?
- Звичайно. Безкоштовна індійська вакцина у нас є в достатній кількості. Але, не зважаючи на роз’яснення медиків, багато хто ігнорує щеплення. І наслідки таких дій страшні. Вкотре раджу: не зволікайте з візитом до лікаря і зробіть вакцинацію своїм дітям і собі, якщо ви її пропустили. Побічні реакції після щеплення не такі страшні (набряк місця уколу, невисока температура), як саме захворювання на дифтерію. Розпочинаючись болями в горлі, хвороба призводить до серцево-судинної або ниркової недостатності, і навіть до смерті.
- Зараз літо, а в коридорі поліклініки дуже багато дітей, які чекають на прийом до лікаря. З чим найчастіше звертаються?
- Приходять, щоб пройти огляди і отримати довідки у школу чи дитсадок. Але прикро, що останнім часом трапляється дуже багато випадків у дітей на запалення легень. Хвороба розвивається раптово, з’являється кашель і різко підвищується температура. Пацієнтів з цим діагнозом навіть більше, ніж було взимку. І якраз саме зараз закрилось тимчасово дитяче стаціонарне відділення ЦРЛ, тож у тяжких випадках направляємо дітей у Корюківку чи Чернігів.
Лариса МАРТИНЕНКО
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