Оголошуються конкурси з нагоди Дня незалежності України та Дня міста Сновськ

1. Фестиваль-конкурс «Свято борщу в м. Сновськ».
Проходитиме він 24 серпня у міському парку. Участь у фестивалі можуть взяти колективи підприємств, організацій, установ міста і громади, заклади громадського харчування,
громадські об’єднання, мистецькі колективи, незалежно від місця проживання та реєстрації, або окремі жителі громади. Критерії оцінювання: смак та оригінальна презентація. Місце приготування страви не впливає на результат оцінювання. Заявки на участь оргкомітет приймає до 10 серпня поточного року.
2. Фотоконкурс за ініціативи громадської організації "Українське покоління".
На знімку розміром А4 (21х24 см), поданому на конкурс, має бути одночасно зображено родинне покоління – від прабабусі (прадідуся) до онуків-правнуків. Критерії оцінювання: оригінальний сюжет фото та масовість родичів на знімку. Останній день прийому фотографій оргкомітетом – 17 серпня.
3. Конкурс з благоустрою «Сновськ – наш дім»
Визначення переможців серед торговельних закладів, закладів громадського харчування та офісів на «Кращий благоустрій прилеглої території», а також визначення «Приватного будинку зразкового утримання». Критерії оцінювання: сучасність, естетика, неповторність ідеї, озеленення, функціональність. Заявки подаються у письмовій формі до 17 серпня із зазначенням юридичної/фактичної адреси, прізвища, імені, по батькові конкурсанта, фото території об’єкта, контактного номера телефона. Комісія залишає за собою право нагородити власника приватного будинку чи керівника установи за зразкове утримання прилеглої території і її оригінальне естетичне оформлення, навіть якщо ними не було подано заявки на участь у конкурсі з благоустрою.
Адреса оргкомітету: м.Сновськ, вул. Незалежності,19, каб. 12 (відділ оргкадрової та інформаційної роботи міської ради) або за електронною поштою smoliak64@ukr.net. і
Проходитиме він 24 серпня у міському парку. Участь у фестивалі можуть взяти колективи підприємств, організацій, установ міста і громади, заклади громадського харчування,
громадські об’єднання, мистецькі колективи, незалежно від місця проживання та реєстрації, або окремі жителі громади. Критерії оцінювання: смак та оригінальна презентація. Місце приготування страви не впливає на результат оцінювання. Заявки на участь оргкомітет приймає до 10 серпня поточного року.
2. Фотоконкурс за ініціативи громадської організації "Українське покоління".
На знімку розміром А4 (21х24 см), поданому на конкурс, має бути одночасно зображено родинне покоління – від прабабусі (прадідуся) до онуків-правнуків. Критерії оцінювання: оригінальний сюжет фото та масовість родичів на знімку. Останній день прийому фотографій оргкомітетом – 17 серпня.
3. Конкурс з благоустрою «Сновськ – наш дім»
Визначення переможців серед торговельних закладів, закладів громадського харчування та офісів на «Кращий благоустрій прилеглої території», а також визначення «Приватного будинку зразкового утримання». Критерії оцінювання: сучасність, естетика, неповторність ідеї, озеленення, функціональність. Заявки подаються у письмовій формі до 17 серпня із зазначенням юридичної/фактичної адреси, прізвища, імені, по батькові конкурсанта, фото території об’єкта, контактного номера телефона. Комісія залишає за собою право нагородити власника приватного будинку чи керівника установи за зразкове утримання прилеглої території і її оригінальне естетичне оформлення, навіть якщо ними не було подано заявки на участь у конкурсі з благоустрою.
Адреса оргкомітету: м.Сновськ, вул. Незалежності,19, каб. 12 (відділ оргкадрової та інформаційної роботи міської ради) або за електронною поштою smoliak64@ukr.net. і
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