Сільське господарство у цифрах

Аграрії демонструють роботу і результати
Рослинництво
Під урожай 2018 року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 24796,8 га, що на 104% більше проти минулого року. Зернові та зернобобові культури займають 13572 га (88% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт був проведений в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (140%), технічні культури (143%).
Станом на 17 липня зібрано зернових культур на площі 396 га, намолочено 1236 тонн зерна, урожайність - 31,2 ц/га, в тому числі озима пшениця обмолочена на площі 396 га, намолочено 1236 тонн зерна, урожайність - 31,2 ц/га. Озиму пшеницю збирають ТОВ «Гетьманське» та СТОВ «Щорссільгоспсервіс». Крім того, обмолочено озимого ріпаку на площі 947 га, намолочено 1251 тонну, урожайність складає 13,2 ц/га. Збирають озимий ріпак ПСП «Прогрес», СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Сновський».
Тваринництво
На 1 липня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1010 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 475 голів та 23247 голів птиці, відповідно, 75%, 76% та 87% до минулого року. За шість місяців 2018 р. надоєно 755,3 т молока, що на 31% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 1508 кг (78% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 506 г (105%).
Всього за шість місяців вирощено м’яса худоби та птиці 115,2 т (це 81% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 53,3 т (184% до 2017 року).
В цілому за січень-червень 2018 року вироблено валової продукції тваринництва на 4394,2 тис. грн (93%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис. грн орендної плати, що становить 5% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 липня поточного року виплачено 5% від нарахованої орендної плати.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за червень становить 7272 грн, що на 3549 гривень більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
За шість місяців поточного року сільгосппідприємства придбали 23 одиниці різноманітної сільськогосподарської техніки на суму 28,1 млн грн.
Інформацію
надано агропромвідділом РДА
Рослинництво
Під урожай 2018 року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 24796,8 га, що на 104% більше проти минулого року. Зернові та зернобобові культури займають 13572 га (88% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт був проведений в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (140%), технічні культури (143%).
Станом на 17 липня зібрано зернових культур на площі 396 га, намолочено 1236 тонн зерна, урожайність - 31,2 ц/га, в тому числі озима пшениця обмолочена на площі 396 га, намолочено 1236 тонн зерна, урожайність - 31,2 ц/га. Озиму пшеницю збирають ТОВ «Гетьманське» та СТОВ «Щорссільгоспсервіс». Крім того, обмолочено озимого ріпаку на площі 947 га, намолочено 1251 тонну, урожайність складає 13,2 ц/га. Збирають озимий ріпак ПСП «Прогрес», СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Сновський».
Тваринництво
На 1 липня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1010 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 475 голів та 23247 голів птиці, відповідно, 75%, 76% та 87% до минулого року. За шість місяців 2018 р. надоєно 755,3 т молока, що на 31% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 1508 кг (78% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 506 г (105%).
Всього за шість місяців вирощено м’яса худоби та птиці 115,2 т (це 81% проти відповідного періоду минулого року), реалізовано м’яса худоби 53,3 т (184% до 2017 року).
В цілому за січень-червень 2018 року вироблено валової продукції тваринництва на 4394,2 тис. грн (93%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис. грн орендної плати, що становить 5% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 липня поточного року виплачено 5% від нарахованої орендної плати.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за червень становить 7272 грн, що на 3549 гривень більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати.
За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
За шість місяців поточного року сільгосппідприємства придбали 23 одиниці різноманітної сільськогосподарської техніки на суму 28,1 млн грн.
Інформацію
надано агропромвідділом РДА
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