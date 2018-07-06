Викрили на хабарі заввідділом райвійськкомату

Правоохоронці встановили, що держслужбовець налагодила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних за зняття з військового обліку та подальшого звільнення від військової служби.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю неподалік військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі двісті доларів США. Операція з викриття протиправних дій держслужбовця з Чернігівщини проводилась спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю неподалік військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі двісті доларів США. Операція з викриття протиправних дій держслужбовця з Чернігівщини проводилась спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
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