пятница, 6 июля 2018 г.

Викрили на хабарі заввідділом райвійськкомату

Правоохоронці встановили, що держслужбовець  налагодила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних за зняття з  військового обліку та подальшого звільнення від військової служби.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю неподалік військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі двісті доларів США. Операція з викриття протиправних дій держслужбовця з Чернігівщини  проводилась спільно з працівниками управління захисту економіки Головного  управління національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури. 
Автор: на
Ярлыки:

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