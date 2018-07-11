«Протидія домашнього насильства»

На жаль, у сучасному світі насильство у родинах відбувається досить часто, яке потім негативно впливає на здатність дитини чи дорослої людини повноцінно реалізовувати себе і робити свій внесок у розвиток суспільства.
Міністерством юстиції у рамках проекту «Я маю право!» та з метою попередження даного негативного явища розпочато інформаційну кампанію по всій території України за напрямком #СтопНасильство.
Домашне насильство – діяння чи бездіяльність між членами сім’ї або родичами, зокрема між колишнім подружжям, незалежно від того, чи зареєстровано їх шлюб, чи проживають вони спільно. Домашне насильство буває фізичне, сексуальне, психологічне, економічне.
Держава гарантує безоплатну соціальну, медичну, психологічну, правову допомогу та тимчасовий притулок постраждалим особам.. Дані особи мають право на конфендійціальність, вибір спеціаліста та відшкодування кривдниками матеріальних збитків і шкоди. Надання допомоги постраждалим не залежить від їх звернення до поліції чи суду.
Якщо Ви постраждали або стали свідком домашнього насильства щодо своїх близьких, рідних, знайомих, звертається за допомогою до поліції, на Національну «гарячу» лінію із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискрімінанції тел. 116 123 ( безкоштовно), до центрів безоплатної правової допомоги та до центрів соціальних служб. Ваша небайдужість може врятувати життя!
Начальник Сновського р/в ДРАЦСГТУЮ у Чернігівській області Ю.В.Реута
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