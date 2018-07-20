Микола Куценко, головний лікар Сновської ЦРЛ: «Бракує кадрів, але медики теж мають іти в літні відпустки»

- Тимчасово закрити дитяче стаціонарне відділення ЦРЛ довелося через нестачу педіатрів у районі. На початку липня у чергову відпустку пішла його завідуюча, - розповідає Микола Куценко.
Дітей, які потребують стаціонарного лікування, направляють у сусідню Корюківку або Чернігів. Це питання погоджено з головним лікарем первинної ланки медицини Оленою Шарпан та керівництвом Корюківської ЦРЛ і обласної лікарні.
- Поки лікар у відпустці, у дитячому відділенні проводяться профілактично-ремонтні роботи, які передбачають часткову заміну труб мережі водопостачання, кранів тощо, - інформує Микола Вікторович. – Відключена вода у корпусі, а заразом вона перекривається і в морзі.
14 липня у мережі Фейсбук з’явилося повідомлення, що через це відключення закрито морг у нашій райлікарні. Сновчани гаряче почали обговорювати цю тему в соцмережі і в реальному житті. Головний лікар Сновської ЦРЛ Микола Куценка пояснив, що приводу для паніки нема. Наразі дійсно у морзі нема централізованого постачання води, але останній працює. «Просто виникли тимчасові незручності і воду носять у відрах», - каже Микола Куценко. До того ж, як поінформував керівник лікарні, нині у відпустці знаходиться і сновський судмедексперт. Але є домовленість з лікарнями Корюківки та Городні, що за необхідності викликатимуть їхніх спеціалістів.
Лариса МАРТИНЕНКО
Дітей, які потребують стаціонарного лікування, направляють у сусідню Корюківку або Чернігів. Це питання погоджено з головним лікарем первинної ланки медицини Оленою Шарпан та керівництвом Корюківської ЦРЛ і обласної лікарні.
- Поки лікар у відпустці, у дитячому відділенні проводяться профілактично-ремонтні роботи, які передбачають часткову заміну труб мережі водопостачання, кранів тощо, - інформує Микола Вікторович. – Відключена вода у корпусі, а заразом вона перекривається і в морзі.
14 липня у мережі Фейсбук з’явилося повідомлення, що через це відключення закрито морг у нашій райлікарні. Сновчани гаряче почали обговорювати цю тему в соцмережі і в реальному житті. Головний лікар Сновської ЦРЛ Микола Куценка пояснив, що приводу для паніки нема. Наразі дійсно у морзі нема централізованого постачання води, але останній працює. «Просто виникли тимчасові незручності і воду носять у відрах», - каже Микола Куценко. До того ж, як поінформував керівник лікарні, нині у відпустці знаходиться і сновський судмедексперт. Але є домовленість з лікарнями Корюківки та Городні, що за необхідності викликатимуть їхніх спеціалістів.
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий