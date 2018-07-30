Нове в призначенні субсидій

Чи враховуються при розрахунку житлової субсидії доходи колишнього чоловіка, у разі наявності спільної дитини? Чи вважати членом сім’ї особу, яка записана батьком дитини але з сім’єю не проживає і не перебуває в шлюбі з матір’ю дитини?
У наведених випадках з метою призначення субсидії батько не вважається членом сім’ї. Відомості про нього не вносяться до Декларації і не враховуються під час призначення субсидії.
За договором оренди у житловому приміщенні проживають жінка, яка перебуває у шлюбі, та її дитина. При призначенні субсидії чи необхідно враховувати доходи чоловіка, який за договором оренди з родиною не проживає, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов?
У наведеному прикладі чоловік є членом сім’ї. Відомості про нього мають бути внесені до Декларації і будуть враховані під час призначення субсидії.
За призначенням субсидії звернулась студентка віком від 18 до 23 років денної форми навчання, яка зареєстрована одна. Чи враховуються доходи її батьків до її середньомісячного сукупного доходу?
Оскільки у наведеному прикладі студентка є повнолітньою особою, доходи її батьків, які проживають окремо, не враховуються під час призначення їй субсидії.
Чи враховуються доходи батьків, якщо за призначенням житлової субсидії звертається студент, якому не виповнилося 18 років та зареєстрований у гуртожитку за місцем навчання?
При призначенні субсидії неповнолітнім студентам, які проживають у гуртожитках, враховуються доходи членів їх сім’ї (батьків).
За призначенням субсидії звернулась громадянка Д., яка зареєстрована одна, але перебуває в шлюбі з чоловіком, який зареєстрований один окремо за іншою адресою, і теж бажає отримати субсидію за своїм місцем реєстрації. Чи при розрахунку субсидії гр. Д. враховуються доходи її чоловіка, а при розрахунку субсидії за адресою чоловіка враховуються доходи гр. Д. (як дружини) у разі одночасного призначення субсидії за двома адресами?
У разі призначення субсидії за обома адресами враховуються доходи і чоловіка, і дружини.
Заявник зареєстрований і проживає у квартирі загальною площею 60 кв.м, та отримав у спадок будинок загальною площею 180 кв.м. Чи має право у такому випадку заявник на призначення субсидії за місцем реєстрації та за яких умов ?
Право заявника на призначення субсидії не обмежується через наявність у власності іншого житлового приміщення (площа житлових приміщень не підсумовується).
Разом з тим, якщо будинок отримано у спадок протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, і вартість успадкованого майна перевищує 50 тис. гривень, права на призначення субсидії на загальних підставах заявник не має. Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії може бути прийняте комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Якщо родина користується автомобілем, якому менше п’яти років, по генеральному дорученню, право на субсидію родина втрачає?
Статті 397 – 398 Цивільного кодексу України визначають, що право володіння майном виникає на підставі договору з особою, якій майно було передане власником (в тому числі і за генеральною довіреністю). Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Оскільки у володінні домогосподарства є автомобіль, якому менше 5 років, субсидія не може бути призначена на загальних підставах.
Як розрахувати п’ятирічний термін випуску автомобіля, якщо технічний паспорт містить лише рік випуску?
П’ятирічний термін розраховується з року випуску, вказаного в технічному паспорті. Зокрема, у 2018 році субсидія не призначається на загальних підставах у разі, якщо у власності або володінні особи зі складу домогосподарства (або члена сім’ї особи із складу домогосподарства) є транспортний засіб, датою випуску якого є 2013 рік або один з наступних за ним років.
Чи вважати причіп транспортним засобом?
Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда) - пункт 6 Положення.
Відповідно до статті 34 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
Управління соцзахисту населення РДА
У наведених випадках з метою призначення субсидії батько не вважається членом сім’ї. Відомості про нього не вносяться до Декларації і не враховуються під час призначення субсидії.
За договором оренди у житловому приміщенні проживають жінка, яка перебуває у шлюбі, та її дитина. При призначенні субсидії чи необхідно враховувати доходи чоловіка, який за договором оренди з родиною не проживає, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов?
У наведеному прикладі чоловік є членом сім’ї. Відомості про нього мають бути внесені до Декларації і будуть враховані під час призначення субсидії.
За призначенням субсидії звернулась студентка віком від 18 до 23 років денної форми навчання, яка зареєстрована одна. Чи враховуються доходи її батьків до її середньомісячного сукупного доходу?
Оскільки у наведеному прикладі студентка є повнолітньою особою, доходи її батьків, які проживають окремо, не враховуються під час призначення їй субсидії.
Чи враховуються доходи батьків, якщо за призначенням житлової субсидії звертається студент, якому не виповнилося 18 років та зареєстрований у гуртожитку за місцем навчання?
При призначенні субсидії неповнолітнім студентам, які проживають у гуртожитках, враховуються доходи членів їх сім’ї (батьків).
За призначенням субсидії звернулась громадянка Д., яка зареєстрована одна, але перебуває в шлюбі з чоловіком, який зареєстрований один окремо за іншою адресою, і теж бажає отримати субсидію за своїм місцем реєстрації. Чи при розрахунку субсидії гр. Д. враховуються доходи її чоловіка, а при розрахунку субсидії за адресою чоловіка враховуються доходи гр. Д. (як дружини) у разі одночасного призначення субсидії за двома адресами?
У разі призначення субсидії за обома адресами враховуються доходи і чоловіка, і дружини.
Заявник зареєстрований і проживає у квартирі загальною площею 60 кв.м, та отримав у спадок будинок загальною площею 180 кв.м. Чи має право у такому випадку заявник на призначення субсидії за місцем реєстрації та за яких умов ?
Право заявника на призначення субсидії не обмежується через наявність у власності іншого житлового приміщення (площа житлових приміщень не підсумовується).
Разом з тим, якщо будинок отримано у спадок протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, і вартість успадкованого майна перевищує 50 тис. гривень, права на призначення субсидії на загальних підставах заявник не має. Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії може бути прийняте комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Якщо родина користується автомобілем, якому менше п’яти років, по генеральному дорученню, право на субсидію родина втрачає?
Статті 397 – 398 Цивільного кодексу України визначають, що право володіння майном виникає на підставі договору з особою, якій майно було передане власником (в тому числі і за генеральною довіреністю). Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Оскільки у володінні домогосподарства є автомобіль, якому менше 5 років, субсидія не може бути призначена на загальних підставах.
Як розрахувати п’ятирічний термін випуску автомобіля, якщо технічний паспорт містить лише рік випуску?
П’ятирічний термін розраховується з року випуску, вказаного в технічному паспорті. Зокрема, у 2018 році субсидія не призначається на загальних підставах у разі, якщо у власності або володінні особи зі складу домогосподарства (або члена сім’ї особи із складу домогосподарства) є транспортний засіб, датою випуску якого є 2013 рік або один з наступних за ним років.
Чи вважати причіп транспортним засобом?
Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда) - пункт 6 Положення.
Відповідно до статті 34 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
Управління соцзахисту населення РДА
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