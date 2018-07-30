Перлини душі людської

- Людські душі – незрівнянні, - вважає Ніна Моцар зі Старих Борович. Цю справжню українку, патріотку рідного краю, донедавна сільського голову села, знає уся Сновщина. Як невтомного пропагандиста української мови й історії рідного краю, жінку, котра вдень і вночі готова вирушати на будь-який людський поклик, будь-яке прохання про допомогу.
А наразі Ніна Василівна завершує роботу над відповіддю полковнику міліції, маститому землякові Віктору Моцару, відтепер киянину.
Що прочитає Віктор Борисович? Що почують його діти й онуки? Про що, зрештою, дізнаються великі й малі староборовляни?
Відповідь на ці питання авторка допису незабаром дасть кожному, хто його захоче почути й побачити.
Отже, дочекаймося!
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