Знайди своє місце в житті

Зараз Збройні Сили України запрошують громадян України на військову службу за контрактом. Кандидати мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором;
грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатна медична допомога в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; отримання підйомної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, які переїжджають з ним на нове місце служби; на одноразову винагороду; щорічну оплачувану відпустку терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
Якщо більш докладно, то на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров’я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не перебувають під слідством і не мають судимості.
За інформацією щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служб можна звертатися до Сновського районного військового комісаріату.
Ігор БАТЮК, військовий комісар
грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатна медична допомога в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; отримання підйомної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, які переїжджають з ним на нове місце служби; на одноразову винагороду; щорічну оплачувану відпустку терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
Якщо більш докладно, то на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров’я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не перебувають під слідством і не мають судимості.
За інформацією щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служб можна звертатися до Сновського районного військового комісаріату.
Ігор БАТЮК, військовий комісар
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