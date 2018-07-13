Потреба в забезпеченні ліками потерпілих на виробництві покривається 100%

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення потерпілих на виробництві здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України в обсязі 100% потреби. За оперативними даними першого півріччя 2018 року програмою охоплено 14 816 осіб.
ФССУ компенсує повну вартість ліків і медвиробів, необхідних потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання упродовж усього періоду до відновлення здоров’я або пожиттєво.
Соціальна програма реалізується шляхом відшкодовування аптечним закладам вартості безоплатно відпущених потерпілим препаратів, або компенсації їх вартості безпосередньо застрахованій особі на підставі розрахункових документів.
«Програма діє по всій Україні, тобто потерпілі на виробництві не мають їхати, наприклад, в обласний центр, щоб отримати необхідні ліки, а можуть це зробити за місцем свого проживання – враховуючи, що мова йде про людей з інвалідністю, це важливо. З Фондом співпрацюють декілька тисяч аптечних закладів, які відпускають ліки безоплатно для потерпілих на виробництві, а рахунки на оплату надають у Фонд. Але якщо поруч не має аптеки, яка працює з ФССУ, застрахована особа може придбати потрібні їй препарати, вироби медичного призначення у будь-якому аптечному закладі, зберегти чеки та передати їх до робочого органу виконавчої дирекції Фонду для компенсації вартості», – зазначає директор департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Пухка.
Нагадаємо, крім фінансування лікарських засобів і медвиробів, усі потерпілі на виробництві мають право на такі соціальні послуги від ФССУ: діагностика; лікування в закладах охорони здоров’я, у тому числі оперативні втручання та ендопротезування; медична реабілітація; протезування; медичний догляд; забезпечення спеціальними засобами пересування (колясками); санаторно-курортне лікування тощо.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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