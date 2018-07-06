27 червня у Сновському будинку культури з нагоди 22-ї річниці прийняття Конституції України відбувся святковий концерт. З вітальним словом до сновчан та гостей міста звернулися голова РДА Валерій Радібеда та міський голова Олександр Медведьов, побажавши присутнім міцного здоров’я та мирного неба над нашими головами.
Олександр Медведьов вручив Почесну грамоту Сновської міської ради за сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України командиру відділення 8 ДПРЧ Михайлу Киянову (на фото).
Дарували гарний настрій та заряд позитивних емоцій дитячий вокальний колектив «Світлячок», аматорські вокальні колективи «Калина» та «Спадщина». Зачаровував присутніх виступ вихованців музичної школи імені Н.Рахліна. Та найбільший шквал емоцій викликав виступ танцювального колективу «Ягідки», який своїми рухливими та веселими танцями запалив публіку.
До уваги глядачів також було представлено виставку «Конституція – головний оберіг української держави», організовану працівниками Будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Олександр Медведьов вручив Почесну грамоту Сновської міської ради за сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України командиру відділення 8 ДПРЧ Михайлу Киянову (на фото).
Дарували гарний настрій та заряд позитивних емоцій дитячий вокальний колектив «Світлячок», аматорські вокальні колективи «Калина» та «Спадщина». Зачаровував присутніх виступ вихованців музичної школи імені Н.Рахліна. Та найбільший шквал емоцій викликав виступ танцювального колективу «Ягідки», який своїми рухливими та веселими танцями запалив публіку.
До уваги глядачів також було представлено виставку «Конституція – головний оберіг української держави», організовану працівниками Будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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