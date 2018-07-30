«Швидку» викликаємо правильно!

З 14 серпня Сновський відділ медицини катастроф переводиться до Централізованої диспетчерської, що знаходиться у Чернігові. Це означає, що всі звичні виклики екстреної допомоги («Швидкої») буде приймати обласний диспетчер.
Усім, хто звертатиметься за допомогою, треба буде правильно називати своє місто, вулицю, номер будинку, прізвище і номер мобільного телефону. Якщо людина мешкає в селі, їй треба назвати свій район (Сновський), село, вулицю, номер будинку і обов’язково свій мобільний. Якщо є можливість – то й зустріти «Швидку».
Телефонуйте з мобільного та зі стаціонарного телефонів за номером «103». Пам’ятаймо, що дотримання усіх правил виклику може врятувати життя. Бо це - оперативність і швидкість реагування.
Людмила ПОЛЕВА,
старший фельдшер Сновського відділу
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