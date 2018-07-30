Реєстрація в службі зайнятості

До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатись усі незайняті громадяни, які бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених законодавством, доходів, готова та здатна приступити до роботи; особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу; особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування. Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрація безробітних проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту. Особа з інвалідністю подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.
Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.
Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для реєстрації подаються:
1) випускниками професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.
2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим менше шести місяців), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;
3) військовослужбовцями, які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.
Крім того, Порядком визначені підстави для відмови у наданні статусу безробітного, вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб, періодичність відвідування центру зайнятості, поважні причини невідвідування центру зайнятості, підстави припинення реєстрації тощо.
Детальну інформацію про те, як і де людина може стати на облік у службу зайнятості та яку допомогу в пошуку роботи надає служба, можна отримати у будь-якому центрі зайнятості. і
Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених законодавством, доходів, готова та здатна приступити до роботи; особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу; особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування. Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрація безробітних проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту. Особа з інвалідністю подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.
Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.
Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для реєстрації подаються:
1) випускниками професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.
2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим менше шести місяців), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;
3) військовослужбовцями, які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.
Крім того, Порядком визначені підстави для відмови у наданні статусу безробітного, вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб, періодичність відвідування центру зайнятості, поважні причини невідвідування центру зайнятості, підстави припинення реєстрації тощо.
Детальну інформацію про те, як і де людина може стати на облік у службу зайнятості та яку допомогу в пошуку роботи надає служба, можна отримати у будь-якому центрі зайнятості. і
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