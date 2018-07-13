пятница, 13 июля 2018 г.

Бетонна плита на смерть привалила дітей

Це сталося кілька днів тому  у Ніжині, на території недобудованої двоповерхівки.
Під обваленою залізобетонною плитою перекриття загинули троє друзів. Четвертий, 12-річний хлопець, встиг відскочити. Перебуває і досі у шоковому стані, адже став свідком загибелі старшого брата й інших дітей.
Інша плита, сновська, яка теж може призвести до лиха.


Щоб дістати тіла загиблих, знадобилася спеціальна техніка. Місцевих жителів  подія просто вивела з рівноваги й обурила. Відразу почався збір підписів за знесення усіх недобудов та покинутих аварійних будинків. Питання стало настільки гострим, що розглянути його збирається позачергова сесія міськради. А за фактом  загибелі трьох підлітків поліція Чернігівщини відкрила  два кримінальні провадження. Щоправда, що воно дасть батькам і  рідним? І чому у нас завжди, як у приказці: «Доки грім не гряне, «мужик» не перехреститься?»
Журналісти «Променя», навздогін озвученій темі, вирішили проїхати близькими місцями  Сновська. І що ви думаєте? Не треба далеко ходити, зупинившись поблизу очисних  споруд у мікрорайоні недобудованого (назавжди!) м’ясокомбінату, побачили такі ж картини із такими  ж дітьми! А у селах деяких? Та є те ж саме. Отже, міркуймо, як залагодити і попередити ймовірні  наслідки  форс-мажору! Знову ж таки, пам’ятаючи, що від біди ніхто не застрахований.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
Автор: на
Ярлыки:

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