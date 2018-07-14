Чи всім 14-річним особам при оформленні ID-картки вперше потрібно підтверджувати громадянство України?

Законодавство України передбачає отримання паспорта громадянина України вперше при досягненні особою 14-річного віку. Втім, не всі українці дотримуються цієї вимоги та вчасно оформлюють головний документ. Перше і найважливіше питання, яке постає перед спеціалістами міграційної служби під час прийому документів у зазначеної категорії осіб, це перевірка їх належності до громадянства України.
Таку адміністративну послугу можна отримати, надавши оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження дитини перебували у громадянстві України.
У разі відсутності таких документів або у випадку, коли батьки чи один з батьків такої особи на момент народження були іноземцями або особами без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Тобто, до моменту подачі документів, необхідних для оформлення паспорта, особа має пройти процедуру так званого підтвердження нашого громадянства.
У разі, коли батьки дитини є іноземцями або особами без громадянства, процедура оформлення набуття дитиною громадянства України неможлива без надання батьками дійсних паспортних документів та документів, що підтверджують законність проживання на території України.
Нині на території Чернігівської області існують факти проживання осіб, які вже досягли 17-річного віку, але не документовані паспортом громадянина України. Зважаючи на вимоги чинного законодавства з питань громадянства України, така ситуація викликає неабияке занепокоєння.
Отже, на сьогодні актуальним питанням залишається документування зазначеної категорії осіб, та необхідність легалізації іноземних громадян, які проживають на території України без документів, але мають підстави для їх отримання. Тому Управління Державної міграційної служби України у Чернігівській області пропонує активізувати роботу у цьому напрямку шляхом виявлення зазначеної категорії дітей та направлення їх до підрозділів міграційної служби у районах з метою документування паспортом громадянина України.
Таку адміністративну послугу можна отримати, надавши оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження дитини перебували у громадянстві України.
У разі відсутності таких документів або у випадку, коли батьки чи один з батьків такої особи на момент народження були іноземцями або особами без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Тобто, до моменту подачі документів, необхідних для оформлення паспорта, особа має пройти процедуру так званого підтвердження нашого громадянства.
У разі, коли батьки дитини є іноземцями або особами без громадянства, процедура оформлення набуття дитиною громадянства України неможлива без надання батьками дійсних паспортних документів та документів, що підтверджують законність проживання на території України.
Нині на території Чернігівської області існують факти проживання осіб, які вже досягли 17-річного віку, але не документовані паспортом громадянина України. Зважаючи на вимоги чинного законодавства з питань громадянства України, така ситуація викликає неабияке занепокоєння.
Отже, на сьогодні актуальним питанням залишається документування зазначеної категорії осіб, та необхідність легалізації іноземних громадян, які проживають на території України без документів, але мають підстави для їх отримання. Тому Управління Державної міграційної служби України у Чернігівській області пропонує активізувати роботу у цьому напрямку шляхом виявлення зазначеної категорії дітей та направлення їх до підрозділів міграційної служби у районах з метою документування паспортом громадянина України.
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