Спортивні новини

Пляжний футбол
Відбулися два чергові ігрові дні з пляжного футболу. 14 липня зустрілися такі команди: «Живчики» (м.Сновськ) – ДЮСШ (м.Сновськ) – 3:4; «Живчики» (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 3:3; «Тайм» (м.Сновськ» - «Витязь» (м.Сновськ) – 1:5; «Живчики» (м.Сновськ) - «Тайм» (м.Сновськ) – 1:7; «Хіт» (м.Сновськ) – ДЮСШ (м.Сновськ) – 6:3; «Легіон» (м.Городня) - «Живчики» (м.Сновськ) – 2:1.
А 21 липня відбулася зустріч між командами: «Легіон» (м.Городня) - «Витязь» (м.Сновськ) – 5:7; «Тайм» (м.Сновськ) - ДЮСШ (м.Сновськ) – 6:3; «Живчики» (м.Сновськ) - «Витязь» (м.Сновськ) – 3:6; «Легіон» (м.Городня) - ДЮСШ (м.Сновськ) – 7:5; «Тайм» (м.Сновськ) - «Хіт» (м.Сновськ) – 1:1.
У турнірній таблиці команди розташувалися таким чином: 6 місце – «Живчики», 5 – ДЮСШ, 4 – «Легіон», 3 – «Хіт», 2 – «Тайм», 1 – «Витязь».
Турнір відбувся за фінансової підтримки депутата Верховної Ради України А.Євлахова та керівника місцевої організації Радикальної партії О.Ляшка.
Міжрайонний чемпіонат
22 липня розпочалося друге коло міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. «Тайм» (м.Сновськ) грав з командою с.Петрівка, де і переміг з рахунком 4:2. Сновський «Енергетик» приймав команду з Городнянщини (с.Мощенка) і також переміг з рахунком 3:2.
Р.ГРИЦЮК,
президент ГО «Федерація футболу
Сновського району»
Відбулися два чергові ігрові дні з пляжного футболу. 14 липня зустрілися такі команди: «Живчики» (м.Сновськ) – ДЮСШ (м.Сновськ) – 3:4; «Живчики» (м.Сновськ) – «Хіт» (м.Сновськ) – 3:3; «Тайм» (м.Сновськ» - «Витязь» (м.Сновськ) – 1:5; «Живчики» (м.Сновськ) - «Тайм» (м.Сновськ) – 1:7; «Хіт» (м.Сновськ) – ДЮСШ (м.Сновськ) – 6:3; «Легіон» (м.Городня) - «Живчики» (м.Сновськ) – 2:1.
А 21 липня відбулася зустріч між командами: «Легіон» (м.Городня) - «Витязь» (м.Сновськ) – 5:7; «Тайм» (м.Сновськ) - ДЮСШ (м.Сновськ) – 6:3; «Живчики» (м.Сновськ) - «Витязь» (м.Сновськ) – 3:6; «Легіон» (м.Городня) - ДЮСШ (м.Сновськ) – 7:5; «Тайм» (м.Сновськ) - «Хіт» (м.Сновськ) – 1:1.
У турнірній таблиці команди розташувалися таким чином: 6 місце – «Живчики», 5 – ДЮСШ, 4 – «Легіон», 3 – «Хіт», 2 – «Тайм», 1 – «Витязь».
Турнір відбувся за фінансової підтримки депутата Верховної Ради України А.Євлахова та керівника місцевої організації Радикальної партії О.Ляшка.
Міжрайонний чемпіонат
22 липня розпочалося друге коло міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. «Тайм» (м.Сновськ) грав з командою с.Петрівка, де і переміг з рахунком 4:2. Сновський «Енергетик» приймав команду з Городнянщини (с.Мощенка) і також переміг з рахунком 3:2.
Р.ГРИЦЮК,
президент ГО «Федерація футболу
Сновського району»
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