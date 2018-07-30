Крадіжки все процвітають

17 липня до чергової частини Сновського ВП надійшов рапорт від слідчого про те, що місцеві мешканці повідомили йому, що 16 липня близько 22-ої год. невстановлена особа здійснила крадіжку металевої зірки-ордена з меморіальної стели, розташованої біля депо Сновськ по вул. Залізничній. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
19 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що зі Сновської ЦРЛ до Чернігівської районної лікарні був доставлений гр. К. з діагнозом: закрита травма грудної клітки, закрита травма живота, підкапсульна гематома селезінки, рвана рана пеніса. Ці травми він отримав о 2-ій год. 19 липня, в’їхавши мопедом в стовп.
20 липня гр. А. повідомив, що у його сестри гр. С. невідома особа викрала каналізаційний люк біля її будинку.
23 липня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Т. про те, що, їхавши потягом Чернігів-Одеса, після станції Вінниця вона виявила зникнення свого моб. телефону ASSISSTFHT та грошові кошти в сумі 1400 грн.
19 липня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що зі Сновської ЦРЛ до Чернігівської районної лікарні був доставлений гр. К. з діагнозом: закрита травма грудної клітки, закрита травма живота, підкапсульна гематома селезінки, рвана рана пеніса. Ці травми він отримав о 2-ій год. 19 липня, в’їхавши мопедом в стовп.
20 липня гр. А. повідомив, що у його сестри гр. С. невідома особа викрала каналізаційний люк біля її будинку.
23 липня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Т. про те, що, їхавши потягом Чернігів-Одеса, після станції Вінниця вона виявила зникнення свого моб. телефону ASSISSTFHT та грошові кошти в сумі 1400 грн.
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