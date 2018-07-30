Правова допомога дітям

Цього року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Цим законом внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги для осіб,
які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також – для дітей. Згаданими законодавчими змінами розширено категорію дітей як суб’єктів права на безкоштовну вторинну правову допомогу. Отримати її відтепер можуть не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (як було дотепер), а усі діти. Дізнайтеся адресу найближчого до вас центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги, зателефонувавши за номером 0-800-213-103 (єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги в Україні; цілодобово та безкоштовно в межах України).
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а також – для дітей. Згаданими законодавчими змінами розширено категорію дітей як суб’єктів права на безкоштовну вторинну правову допомогу. Отримати її відтепер можуть не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (як було дотепер), а усі діти. Дізнайтеся адресу найближчого до вас центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги, зателефонувавши за номером 0-800-213-103 (єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги в Україні; цілодобово та безкоштовно в межах України).
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
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