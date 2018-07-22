Вас чекає Нацполіція

Зараз в ГУНП в Чернігівській області оголошено конкурс на посади: дільничного офіцера поліції сектора превенції (м.Городня, м.Носівка, смт Козелець, м.Прилуки);
поліцейський з логістики (м.Борзна, смт Куликівка, смт Талалаївка, смт Варва); поліцейський-водій (смт Талалаївка, смт Козелець); поліцейський реагування патрульної поліції (м.Короп, м.Мена, смт Срібне, м.Сосниця, м.Бобровиця, м.Носівка, м.Прилуки, м.Ічня). Приймання документів в паперовому вигляді здійснюватиметься до 1 серпня 2018 року. Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, будуть проходити реєстрацію онлайн на сайті. Телефони для довідок: 050-464-70-20; 073-003-73-23; 067-469-11-28; 3-12-59; 3-81-23.
Денис БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
поліцейський з логістики (м.Борзна, смт Куликівка, смт Талалаївка, смт Варва); поліцейський-водій (смт Талалаївка, смт Козелець); поліцейський реагування патрульної поліції (м.Короп, м.Мена, смт Срібне, м.Сосниця, м.Бобровиця, м.Носівка, м.Прилуки, м.Ічня). Приймання документів в паперовому вигляді здійснюватиметься до 1 серпня 2018 року. Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, будуть проходити реєстрацію онлайн на сайті. Телефони для довідок: 050-464-70-20; 073-003-73-23; 067-469-11-28; 3-12-59; 3-81-23.
Денис БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
Комментариев нет:
Отправить комментарий