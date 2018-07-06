До Всеукраїнського Олімпійського дня

Вибуховими емоціями супроводжувались «Веселі старти Олімпійського дня», які проводились для хлопчаків та дівчат, що відпочивають у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба».
Учасники стартів та вболівальники отримали масу позитивних емоцій, дружно вболівали за свої команди та залюбки частувались солодкими призами від сектора сім’ї, молоді та спорту міської ради.
Учасники стартів та вболівальники отримали масу позитивних емоцій, дружно вболівали за свої команди та залюбки частувались солодкими призами від сектора сім’ї, молоді та спорту міської ради.
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