Нова українська школа: що зміниться для дітей з 1 вересня

У 2018-2019 навчальному році по-новому вчитимуться всі першокласники України. Новий стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами. Міносвіти і науки України пропонуватиме типові навчальні програми, проте будь-який учитель зможе їх доповнювати або й зовсім створювати свої. Тобто учитель тепер обмежений лише Державним стандартом.
Навчання в Новій українській школі побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому. Саме тому в новій школі діти навчатимуться, граючись. Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру учні зможуть дізнатись набагато більше.
В першому і другому класах не буде балів, а протягом усього навчання пропонується використовувати вербальне оцінювання. Планується скасувати і шкільні табелі, замінивши їх новим документом, який засвідчуватиме досягнення школярів.
У Сновському районі до таких змін налаштовані позитивно. Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Олена Коваленко повідомила, що цього року за шкільні парти сядуть приблизно 220 першокласників. Кожна школа району ретельно підготувалася до впровадження нової реформи. Всі вчителі, які набиратимуть перший клас, пройшли спеціальне навчання, аби 1 вересня бути готовими працювати по-новому.
Для кожної школи придбано комп’ютерне обладнання, нові дошки, дидактичний матеріал. Планується для кожного першачка закупити нову окрему парту.
1 вересня цього року припало на суботу. Тож урочисту лінійку, тривалістю не більше 40 хвилин, проводитимуть саме цього дня. А вже з понеділка, 3 вересня, для учнів розпочнеться навчальний процес.
Тетяна ЛИТВИН
Навчання в Новій українській школі побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цьому. Саме тому в новій школі діти навчатимуться, граючись. Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру учні зможуть дізнатись набагато більше.
В першому і другому класах не буде балів, а протягом усього навчання пропонується використовувати вербальне оцінювання. Планується скасувати і шкільні табелі, замінивши їх новим документом, який засвідчуватиме досягнення школярів.
У Сновському районі до таких змін налаштовані позитивно. Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Олена Коваленко повідомила, що цього року за шкільні парти сядуть приблизно 220 першокласників. Кожна школа району ретельно підготувалася до впровадження нової реформи. Всі вчителі, які набиратимуть перший клас, пройшли спеціальне навчання, аби 1 вересня бути готовими працювати по-новому.
Для кожної школи придбано комп’ютерне обладнання, нові дошки, дидактичний матеріал. Планується для кожного першачка закупити нову окрему парту.
1 вересня цього року припало на суботу. Тож урочисту лінійку, тривалістю не більше 40 хвилин, проводитимуть саме цього дня. А вже з понеділка, 3 вересня, для учнів розпочнеться навчальний процес.
Тетяна ЛИТВИН
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