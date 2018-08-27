День села у Чепельові

Традиційно, напередодні Спаса, чепелівці святкували День села. З теплом у душі, усмішкою зустрічали односельців, гоcтей із Одеси, Харкова, Дніпра, населених пунктів району в.о.старости Марія Мороз, діловод Валентина Паренчук та ведуча свята – завідуюча сільським клубом Надія Науменко.
До оформлення свята підійшли з творчістю і гумором. Здалеку чути цокіт копит по бруківці, лине дзвінка народна пісня «Ой там на точку, на базарі…». І тут перед глядачами зупиняється підвода: жінки, вбрані в національний одяг на возі привезли кошики з городиною, але стоп: тут необхідно пройти митний контроль Баби Яги (митницю зробили творчі майстрині Галина Бужинська і Марина Семенок).
Так несподівано для всіх розпочалося відзначення Дня села в Чепельові. Із цим днем чепелівців та гостей привітала в.о.старости Марія Мороз. На свято завітали міський голова Олександр Медведьов, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова РДА Валерій Радібеда, депутат міської ради Віталій Пискун, головний лікар КУ «Сновський РЦПМСД» Олена Шарпан. Їх зустріли запашним короваєм на вишитім рушнику. Гості привітали мешканців села зі святом та побажали миру, спокою, впевненості в завтрашньому дні, реалізації всіх мрій. З їх уст линули слова вдячності і поваги людям праці, які обрали нелегку селянську долю.
Міський голова вручив Почесні грамоти Олегу Литвиненку, Надії Науменко та Подяки Віктору Ващенку, Альоні Ніколаєнко, Валентині Литвиненко. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до обеліска вшанували земляків, які не повернулися з ІІ Світової війни.
Гідно пошанували на святі – і піснями, і дарунками чепелівців: і тих, кому 85 років, і тих, хто тільки починає пізнавати ціну дитячих радощів, а також воїнів АТО, чорнобильців, воїнів-афганців, багатодітні родини, сімейні пари, в яких ювілейні дати шлюбу… Згадали водіїв, механізаторів, доярок, працівників соціальної сфери, які працюють або працювали в рідному селі. Ведуча дійства Надія Науменко від усього серця вітала теплими словами односельців, а гарні пісні дарували Віктор Свириденко, Ірина Пискун з доньками, місцева поетеса Галина Наумочкіна читала вірші про рідне село…
Були підведені підсумки конкурсу на кращий кулінарний виріб та фотоконкурсу «Родинне покоління». Окрім концерту, гості та жителі села могли пригоститися морозивом та рибною юшкою, яку зварив Андрій Шокало. Свято закінчилось, ще допізна була дискотека, розважалась в основному молодь. Всіх переповнювали позитивні емоції. Завдяки спільним зусиллям свято вдалося. Дякуємо спонсорам: міській раді на чолі з О.О.Медведьовим, депутату міської ради В.А.Пискуну, директору ПСП «Яна Плюс» О.Д.Веселому, директору ТОВ «Ічня-молоко», О.І.Шльонському.
Також хочемо подякувати небайдужим мешканцям, які готували виставки та смачні страви для учасників та гостей свята.
В.о.старости Марія Мороз
До оформлення свята підійшли з творчістю і гумором. Здалеку чути цокіт копит по бруківці, лине дзвінка народна пісня «Ой там на точку, на базарі…». І тут перед глядачами зупиняється підвода: жінки, вбрані в національний одяг на возі привезли кошики з городиною, але стоп: тут необхідно пройти митний контроль Баби Яги (митницю зробили творчі майстрині Галина Бужинська і Марина Семенок).
Так несподівано для всіх розпочалося відзначення Дня села в Чепельові. Із цим днем чепелівців та гостей привітала в.о.старости Марія Мороз. На свято завітали міський голова Олександр Медведьов, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова РДА Валерій Радібеда, депутат міської ради Віталій Пискун, головний лікар КУ «Сновський РЦПМСД» Олена Шарпан. Їх зустріли запашним короваєм на вишитім рушнику. Гості привітали мешканців села зі святом та побажали миру, спокою, впевненості в завтрашньому дні, реалізації всіх мрій. З їх уст линули слова вдячності і поваги людям праці, які обрали нелегку селянську долю.
Міський голова вручив Почесні грамоти Олегу Литвиненку, Надії Науменко та Подяки Віктору Ващенку, Альоні Ніколаєнко, Валентині Литвиненко. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до обеліска вшанували земляків, які не повернулися з ІІ Світової війни.
Гідно пошанували на святі – і піснями, і дарунками чепелівців: і тих, кому 85 років, і тих, хто тільки починає пізнавати ціну дитячих радощів, а також воїнів АТО, чорнобильців, воїнів-афганців, багатодітні родини, сімейні пари, в яких ювілейні дати шлюбу… Згадали водіїв, механізаторів, доярок, працівників соціальної сфери, які працюють або працювали в рідному селі. Ведуча дійства Надія Науменко від усього серця вітала теплими словами односельців, а гарні пісні дарували Віктор Свириденко, Ірина Пискун з доньками, місцева поетеса Галина Наумочкіна читала вірші про рідне село…
Були підведені підсумки конкурсу на кращий кулінарний виріб та фотоконкурсу «Родинне покоління». Окрім концерту, гості та жителі села могли пригоститися морозивом та рибною юшкою, яку зварив Андрій Шокало. Свято закінчилось, ще допізна була дискотека, розважалась в основному молодь. Всіх переповнювали позитивні емоції. Завдяки спільним зусиллям свято вдалося. Дякуємо спонсорам: міській раді на чолі з О.О.Медведьовим, депутату міської ради В.А.Пискуну, директору ПСП «Яна Плюс» О.Д.Веселому, директору ТОВ «Ічня-молоко», О.І.Шльонському.
Також хочемо подякувати небайдужим мешканцям, які готували виставки та смачні страви для учасників та гостей свята.
В.о.старости Марія Мороз
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