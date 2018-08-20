Святкували в Нових Боровичах

11 серпня громада села Нові Боровичі відсвяткувала День села. На захід завітали міський голова О.Медведьов, секретар міської ради Н.Самойлова та заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної діяльності міськради Н.Смоляк.
В.о. старости А.Сірий теплими словами привітав односельчан зі святом, подякував жителям, які небайдужі до проблем громади та активно беруть участь у житті села. Окрему подяку у проведенні свята висловив міській раді, ПСП ім.Ватутіна, Новоборовицькому МПД, Гірському споживчому товариству, приватним підприємцям і мешканцям села за допомогу та підтримку, а саме: О.Басович, О.Биховцю, В.Вороб`ю, Є.Тройні, Ю.Малінку, Ю.Яковенку, М.Кошляку, С.Єфіменку.
Міський голова висловив щирі вітання з нагоди Дня села та повідомив: «Цьогоріч в Н.Боровичах встановлено сучасний дитячий майданчик. Виготовлений проект з будівництва вуличного освітлення по вул. 30 років Перемоги, вул. Ватутіна вартістю майже 600 тис. грн. І перша черга буде виконана в цьому році». Після вітального слова він вручив Почесні грамоти та оголосив Подяки міської ради жителям села - М.Кошляку, Ю.Камишному, О.Биховцю, Н.Грищенко, О.Гнучій, В.Анищенку, В.Лимонову. Дякували та дарували на святі подарунки поважним жителям села: ветеранам війни, учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, найменшим і найстаршим жителям, цьогорічним ювілярам, матерям-героїням, першокласникам, випускникам. Святкували весело і завзято, пригощали всіх смачним кулішем. Приємним сюрпризом для присутніх були виступи місцевого козака Р.Ткаченка, який продемонстрував вправність верхової їзди та трюки з козацькими шаблями. Батути і солодка вата для дітей, щирі слова гостей свята, виставки робіт народних умільців-аматорів, музичні вітання від солістів Н.Боровицького будинку культури – все створювало атмосферу святковості. Після завершення концерту відбулася безпрограшна лотерея.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи міської ради
В.о. старости А.Сірий теплими словами привітав односельчан зі святом, подякував жителям, які небайдужі до проблем громади та активно беруть участь у житті села. Окрему подяку у проведенні свята висловив міській раді, ПСП ім.Ватутіна, Новоборовицькому МПД, Гірському споживчому товариству, приватним підприємцям і мешканцям села за допомогу та підтримку, а саме: О.Басович, О.Биховцю, В.Вороб`ю, Є.Тройні, Ю.Малінку, Ю.Яковенку, М.Кошляку, С.Єфіменку.
Міський голова висловив щирі вітання з нагоди Дня села та повідомив: «Цьогоріч в Н.Боровичах встановлено сучасний дитячий майданчик. Виготовлений проект з будівництва вуличного освітлення по вул. 30 років Перемоги, вул. Ватутіна вартістю майже 600 тис. грн. І перша черга буде виконана в цьому році». Після вітального слова він вручив Почесні грамоти та оголосив Подяки міської ради жителям села - М.Кошляку, Ю.Камишному, О.Биховцю, Н.Грищенко, О.Гнучій, В.Анищенку, В.Лимонову. Дякували та дарували на святі подарунки поважним жителям села: ветеранам війни, учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, найменшим і найстаршим жителям, цьогорічним ювілярам, матерям-героїням, першокласникам, випускникам. Святкували весело і завзято, пригощали всіх смачним кулішем. Приємним сюрпризом для присутніх були виступи місцевого козака Р.Ткаченка, який продемонстрував вправність верхової їзди та трюки з козацькими шаблями. Батути і солодка вата для дітей, щирі слова гостей свята, виставки робіт народних умільців-аматорів, музичні вітання від солістів Н.Боровицького будинку культури – все створювало атмосферу святковості. Після завершення концерту відбулася безпрограшна лотерея.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи міської ради
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