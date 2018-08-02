Ветерани відвідали підприємство району електричних мереж

27 липня на базі Щорського РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» відбулось виїзне засідання президії Сновської районної організації ветеранів України.
Ветеранам провели екскурсію підприємством, де присутні ознайомилися з виробничим процесом, технічним обладнанням, поспілкувалися з працівниками РЕМу.
«Злагоджена робота, приємна атмосфера – це головні складові успішної роботи», - говорить начальник підприємства Микола Михалко. Серед учасників заходу був і колишній директор підприємства, заслужений працівник електромережі Іван Лащенко, інші ветерани, які мають чималий стаж роботи в сфері енергетики.
Участь у виїзному засіданні взяли секретар міськради Наталія Самойлова, яка вручила кращим представникам ветеранської організації відзнаки «Ветеран праці» - Анатолію Скидану, Людмилі Таран та голові первинної організації ветеранів РЕМ Володимиру Школіку. Далі за «круглим столом» ветерани обговорили актуальні питання, заслухали звіти роботи первинних організацій, а сімейний лікар Анатолій Королецький поінформував ветеранів про хід медичної реформи на Сновщині. Почесний ветеран України М.М.Бурдюг від імені всіх учасників виїзного засідання подякував керівництву РЕМ за теплий прийом.
Наш кор.
Ветеранам провели екскурсію підприємством, де присутні ознайомилися з виробничим процесом, технічним обладнанням, поспілкувалися з працівниками РЕМу.
«Злагоджена робота, приємна атмосфера – це головні складові успішної роботи», - говорить начальник підприємства Микола Михалко. Серед учасників заходу був і колишній директор підприємства, заслужений працівник електромережі Іван Лащенко, інші ветерани, які мають чималий стаж роботи в сфері енергетики.
Участь у виїзному засіданні взяли секретар міськради Наталія Самойлова, яка вручила кращим представникам ветеранської організації відзнаки «Ветеран праці» - Анатолію Скидану, Людмилі Таран та голові первинної організації ветеранів РЕМ Володимиру Школіку. Далі за «круглим столом» ветерани обговорили актуальні питання, заслухали звіти роботи первинних організацій, а сімейний лікар Анатолій Королецький поінформував ветеранів про хід медичної реформи на Сновщині. Почесний ветеран України М.М.Бурдюг від імені всіх учасників виїзного засідання подякував керівництву РЕМ за теплий прийом.
Наш кор.
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