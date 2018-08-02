Поштові експерименти люди не сприймають

|Працює мобліьна поштова бригада
|Так мешканці Піщанки чекають у центрі села раз на 4 дні машину, яка привозить хліб, а тепер ще й раз на тиждень - пошту. Добре, що надворі літо…
До мешканців Піщанки пересувне поштове відділення приїхало у середу. Так розроблено графік доставки. Наш «Промінь» прибув у село із запізненням майже на тиждень, а обласні видання піщанцям взагалі не довезли. «Поверніть нам нашу листоношу Валентину! - кричали обурені люди. - Навіщо нам таке обслуговування?!» При цьому селяни не змогли заплатити податок за землю, як раніше. Чужа працівниця пошти, яка приїхала, рекомендувала звернутися спочатку до в.о. старости. Але натомість запропонувала купити товари і розрахуватися за послуги телефонного зв`язку і спожиту електроенергію.
Щоб розібратися з нововведеннями, ми зателефонували начальнику центрального відділення поштового зв’язку «Корюківка» Андрію Тосенку, де базується мобільна бригада, яка обслуговує клюсівський напрямок. Андрій Володимирович поінформував, що графіки доставки ще уточнюються, але переважно в суботу і неділю пошту возитимуть тільки у великі населені пункти, а в маленькі – в інші дні тижня. (Остаточний графік по нашому району ми опублікуємо згодом – Авт.).
Щодо недоставлених газет, то він пояснив, що мобільні бригади приступили до своїх обов’язків саме 1 серпня, а до цього йшла передача повноважень, товарів (в тому числі періодики) від колишніх наших листонош корюківським. Газети за 26 липня їм мають донести і, як пообіцяв начальник, надалі таких затримок бути не повинно.
Але ж все одно вони будуть, якщо у четвер і середу привезуть газети за минулий тиждень! І люди не сприймають такі експерименти пошти. До речі, Андрій Тосенко повідомив, що на Сновщині у Нових Боровичах, Тур`ї та Кучинівці залишаться працювати місцеві листоноші. До того ж у них буде тепер 5-тиденний робочий тиждень (вихідні - неділя та понеділок). Всі інші села обслуговуватимуть працівники пошти на автомобілях. Причому на петрівський кущ їздитимуть городянські поштовики, так вирішили у Чернігові.
Цікаво, що на авто пересувного відділення зазначено номер контакт-центру «Укрпошти» 0-800-300-545. Оператор, який зняв слухавку, поцікавився, який товар ми хочемо замовити і доставити, а щодо роботи пересувних відділень інформацію вони не надають і номери телефонів, куди звертатися щодо уточнення дати доставки газет і їх передплати, він не сказав.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Софії Мартиненко
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