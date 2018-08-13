БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА АВТОТРАНСПОРТОМ

Із настанням періоду збирання врожаю на сільськогосподарських підприємствах перевезення зерна від зернозбиральної техніки здійснюється переважно автомобільним та рідше тракторним транспортом.Одночасно збільшується і ризик травмування працівників, задіяних на таких роботах.
Автотранспортні роботи з перевезення зерна, його механізоване розвантажування та завантажування характеризуються дією на працівників численних шкідливих і небезпечних виробничих чинників.
Небезпечними і шкідливими виробничими чинниками під час перевезення зерна є:
- перебування на дорогах великовантажних зерновозів;
- незадовільний стан доріг, яким рухаються зерновози та інші автотранспортні засоби, які перевозять зерно;
- самовільне зрушення великотоннажних транспортних засобів (наприклад, на спусках);
- нервово-емоційне напруження під час керування автомобілем польовими дорогами;
- шум (вібрація) від вузлів і систем автомобіля;
- підвищена температура повітря в кабіні у теплий період року (інакше – протяги через підвищену швидкість руху повітря, якщо відкриті вікна кабіни);
- термічні фактори (пожежі, вибухи у разі подавання палива у карбюратор двигуна самопливом, перевірка наявності палива у баку з використанням відкритого полум’я, витікання газу з газобалонної установки автомобіля; опіки парою, гарячою водою із карбюратора тощо).
Небезпечні ситуації під час перевезення зерна автотранспортом:
1. Небезпечні умови:
1) незадовільний стан автомобіля, який експлуатується тривалий час;
2) незадовільний стан автодоріг;
3) підвищена загазованість повітря робочої зони;
4) шум і вібрація від систем автомобіля;
5) підвищене фізичне навантаження під час тривалого керування;
6) монотонність праці при керуванні автомобілем у далеких рейсах;
7) нервово-емоційне напруження при керуванні автомобілем в умовах інтенсивного дорожнього руху.
2. Небезпечні дії:
1) перевищення встановленої швидкості руху;
2) недотримання дистанції на дорозі;
3) відсутність перевірки стану автомобіля перед рейсом;
4) неврахування погодних умов і стану дорожнього покриття;
5) завантаження автомобіля понад норму;
6) неправильне встановлення автомобіля на розвантажувачі елеватора;
7) перевищення дозволеної тривалості перебування в рейсі.
3. Небезпечні ситуації:
1) накопичення втоми водієм після тривалого перебування за кермом;
2) втрата керуванням автомобіля внаслідок наявності експлуатаційних дефектів у деталях автомобіля;
3) втрата керування автомобілем внаслідок зіткнення;
4) виникнення пожежі на автомобілі;
5) від’єднання причепу піл час руху.
Заходи щодо уникнення нещасних випадків:
1. Забезпечення водіїв спецодягом, а автомобілів–справними вогнегасниками.
2. Проведення позапланового інструктажу з охорони праці з водіями і працівниками гаража.
3. Покладення обов’язків щоденного контролю за технічним станом зерновозів на завідувача гаража.
4. Облаштування знаками пріоритету дорожнього руху території елеваторів, на якій перебувають автомобілі перед розвантажуванням зерна.
Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Чернігівській області
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