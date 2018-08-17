Найкращі випускники зібралися в «Бречі»

10 серпня по три найкращих випускники з семи північних районів області зібралися в готельно-туристичному комплексі «Бреч». Відбулося це в рамках конкурсу «Освічені діти – успішна країна», ініційованого народним депутатом України Анатолієм Євлаховим.
Конкурс відбувається вже не перший рік. Його умови прості – трійка найкращих випускників за результатами ЗНО із Городнянського, Коропського, Корюківського, Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького та Сновського районів збираються на дружню бесіду в «Бречі». Подарунком для розумників області стали екскурсія готельно-туристичним комплексом, обід в ресторані тощо. Та, чи не найголовніше, знайомство і дружнє спілкування одне з одним та з народним депутатом. У винагороду за старанне навчання народний депутат нагородив переможців конкурсу грамотами та цінними призами, цього разу – грошовими.
Нинішнього року переможцями конкурсу «Освічені діти – успішна країна» стали:
Городнянський район: Зорик Анна та Ховрич Іван (Городнянська районна гімназія), Моцар Карина (Городнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2);
Коропський район: Давикевич Аліна, Вересай Руслан, Нікитенко Валерія (Коропська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка);
Корюківський район: Карпенко Дмитро (Корюківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), Косенчук Альона та Швець Анастасія (Сядринська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
Новгород-Сіверський район: Сластьон Євгеній, Бондар Марія та Тиченко Анна (Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б. Майстренка);
Семенівський район: Карпеко Олена та Карась Сергій (Семенівський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів №3), Баклицька Тетяна (Жадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка);
Сосницький район: Редчиць Алла (Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка), Устименко Євген (Чорнотицька ЗОШ І-ІІІ ступенів), Кутепов Максим (Кудрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
Сновський район: Безручко Євгенія та Петліц Катерина (Сновська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1), Ташлик Анастасія (Сновська гімназія).
- Сьогодні ви – еліта області, - звернувся до підлітків Анатолій Євлахов. – Ваші результати ЗНО і виші, куди ви вступили, продемонстрували, що ви - гордість не лише області, а й усієї України. Ви стали студентами, у вас починається доросле самостійне життя. Це старт найцікавішого. Я вам навіть трохи заздрю. Головне – займайте активну життєву позицію. Почніть з обов’язків старости в групі. Візьміть їх на себе. Не лишайтеся осторонь студентського життя, але й не замикайтесь у колі спілкування свого навчального закладу. Відвідуйте виставки, знайомтесь з різними людьми. Знайдіть своє місце в житті, реалізовуйтесь. І пам’ятайте: для того, щоб бути успішним, потрібно спілкуватися з успішними і постійно працювати над собою.
Спілкування Анатолія Сергійовича з випускниками було побудоване у форматі діалогу. Учорашні одинадцятикласники, а нині вже першокурсники найкращих вузів країни, цікавилися думкою народного депутата, як старшого товариша, з різних питань: освітніх, світоглядних, політичних.
Молодь просила поради депутата, як ствердитися у нових колективах, запитували, які професії у майбутньому зникнуть, чи варто відвідувати різні тренінги та семінари, запитували, яку книгу прочитати. Народний депутат зацікавив випускників книгою «Sapiens. Коротка історія людства» Юваля Ноя Харарі. Хлопці та дівчата вже під час зустрічі почали її завантажувати в Інтернеті на мобільних.
Загалом, усі переможці конкурсу зійшлися на одному, що захід, організований депутатом, чудовий подарунок перед стартом вищої освіти.
Конкурс відбувається вже вчетверте, за цей час відзнаки отримали 84 випускники.
Відгуки про поїздку
Марія Бондар:
- Про конкурс дізналася ще минулоріч, коли знайомі старшокласники їздили в таку ж поїздку за результатами ЗНО. Цей конкурс став однією з мотивацій гарно навчатися та скласти зовнішнє тестування на високі бали, за результатами яких вступила на філологічний факультет до КНУ імені Тараса Шевченка.
У «Бречі» була у 2017 році на екскурсії. Нині здивувало, як за рік розрісся туристичний комплекс. Сподобалася надихаюча розмова з депутатом, котра показала його як людину із сучасними поглядами на речі. А ще вдячна за можливість побути у колі тих, ким ти хочеш бути.
Устименко Євген:
- Про конкурс дізнався тільки цього року. Раніше переможців з нашої школи не було. Може, якби дізнався раніше, то ще б краще до ЗНО підготувався. Хоча хімію склав і так на 196 балів, українську мову та літературу – на 187, біологію – на 189 і математику – на 185. У «Бречі» був двічі взимку. Сьогоднішня поїздка дуже сподобалася. І подарунком задоволений, адже це фінансовий старт самостійного життя.
Дмитро Карпенко:
- Не дивлячись на те, що «Бреч» поряд з Корюківкою і я тут часто буваю, саме ця поїздка стала для мене важливою. Адже це не тільки перемога у конкурсі, а й цікаве спілкування, хороший досвід на майбутнє.
Анна Зорик:
- Живий діалог з народним депутатом – це щось надзвичайне. Коли з тобою на одному рівні розмовляє людина, у котрої є чим поділитися, і вона це робить, це обов’язково стане у нагоді в подальшому житті. Навіть прості, здавалось би, поради, як поводитися у гуртожитку навчального закладу (Анна стала студенткою НМУ імені О.О. Богомольця), може дати тільки людина, яка це пройшла. І чогось досягла у своєму житті.
Прес-служба
і народного депутата
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