Монетизація за зекономлену житлову субсидію

Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії громадянам необхідно звернутися до 1 вересня 2018 рокуз відповідною заявою до управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації.
Відповідно до п.18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого Постановою № 848 від 21 жовтня 1995 року після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року),повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.
Виплата коштів невикористаної житлової субсидії буде в жовтні-листопаді 2018 року через особові рахунки в банківських установах або відділення поштовог озв’язку ПАТ «Уркпошта».
Детла за тел. 2-13-65
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