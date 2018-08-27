Вирок суду за фактом вчинення неповнолітнім ряду крадіжок

Три роки за ґратами – таке покарання отримав неповнолітній парубок, який на території Сновського району скоїв ряд крадіжок майна громадян, в тому числі незаконно заволодів транспортними засобами: 7 мопедами, скутером та мотоциклом.
Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, у період з серпня по грудень 2017 року на території району неповнолітній незаконно заволодів особистими речами та транспортними засобами громадян на загальну суму 49 тис. грн. Дії останнього органом досудового розслідування та судом кваліфіковано за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК України.
Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, у період з серпня по грудень 2017 року на території району неповнолітній незаконно заволодів особистими речами та транспортними засобами громадян на загальну суму 49 тис. грн. Дії останнього органом досудового розслідування та судом кваліфіковано за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК України.
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