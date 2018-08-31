Педагогічна конференція

28 серпня у Сновському БК відбулася конференція педагогічних працівників Сновської ОТГ. У її роботі взяли участь міський голова О.О.Медведьов, начальник управління освіти і науки ОДА М.А.Конопацький, голова РДА В.В. Радібеда.
З доповіддю «Старт Нової Української школи: перші кроки та перспективи розвитку освіти Сновщини» виступила заступник міського голови, начальник управління освіти О.І. Коваленко. Вона зазначила, що у 2018-2019 н.р. стартує Нова українська школа, головною метою якої – створити школу, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Кращі педагоги Сновщини отримали грамоти та подяки.
З доповіддю «Старт Нової Української школи: перші кроки та перспективи розвитку освіти Сновщини» виступила заступник міського голови, начальник управління освіти О.І. Коваленко. Вона зазначила, що у 2018-2019 н.р. стартує Нова українська школа, головною метою якої – створити школу, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Кращі педагоги Сновщини отримали грамоти та подяки.
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