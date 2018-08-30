Роботою пересувних відділень люди обурені

Днями редактори районок, власкори загальних українських видань, журналісти збиралися на нараду, аби колегіально знайти вплив на ПАТ «Укрпошта» і відстояти права і потреби
сільського населення. Наголошували, що не проти реформи поштової галузі, що за партнерство із поштовикам, за доступ сільських жителів до якісних послуг, за збереження місцевої преси та національного інформаційного простору загалом.
- Люди обурені роботою пересувного відділення, - заявила у телефонній розмові зі мною жителька хутора Руда Ніна Терещенко, додавши, - тижнями чекаємо рідний «Промінець», а його нема й нема!
На жаль, лавина скарг і листів до всіляких інстанцій реформаторів із державного товариства «Укрпошта» не зупиняє: знущання над людьми триває. Села гудуть, кричать, але їх не чують і не бачать. Тому цей протест на першій сторінці всі сприйміть правильно. Побачте його, депутати високих рівнів, побачте уряд і шановний пане Президент!!!
Олена КОМПАНЕЦЬ
сільського населення. Наголошували, що не проти реформи поштової галузі, що за партнерство із поштовикам, за доступ сільських жителів до якісних послуг, за збереження місцевої преси та національного інформаційного простору загалом.
- Люди обурені роботою пересувного відділення, - заявила у телефонній розмові зі мною жителька хутора Руда Ніна Терещенко, додавши, - тижнями чекаємо рідний «Промінець», а його нема й нема!
На жаль, лавина скарг і листів до всіляких інстанцій реформаторів із державного товариства «Укрпошта» не зупиняє: знущання над людьми триває. Села гудуть, кричать, але їх не чують і не бачать. Тому цей протест на першій сторінці всі сприйміть правильно. Побачте його, депутати високих рівнів, побачте уряд і шановний пане Президент!!!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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