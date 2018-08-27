У ТОВ «Гетьманське» розпочався посів озимих під урожай 2019 року

ТОВ «Гетьманське», директором якого є депутат міськради Віталій Пискун, вже повністю завершив жнива зернових культур, зокрема пшениці.
Агроном ТОВ «Гетьманське» Андрій Кириченко розповів, що цього року через затяжну весну та несприятливі погодні умови вдалося зібрати 2,5 тонни 254 центнери пшениці. Хоч і планувалися дещо інші показники, та аграрії результатами задоволені.
Після збору пшениці на полях одразу почали сіяти озимий ріпак. Для господарства – це дуже вигідна культура, яка завжди користується попитом. Звісно ж, ріпак дуже вразливий до багатьох хвороб, які можуть пошкодити частину врожаю, або навіть знищити його повністю. Через це ми обробляємо його спеціальними добривами. Але обприскуємо тільки вночі, так як вдень жахлива спека. Ріпаком планується засіяти близько 1352 га (станом на 16 серпня засіяно 400 га площі).
Про технічне оснащення розповів сервісний інженер ТОВ «Гетьманське» Олексій Халепа:
- Нині на полі працює три агрегати: сівалка, культиватор та катки. Нової техніки цього року не закуповували. Та техніка, яка є в наявності – досить потужна та в хорошому стані.
Звісно, говорити про очікування та результати посіву поки що не будемо та надіємось на те, що погодні умови цього року сприятимуть вирощуванню наших озимих культур.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Агроном ТОВ «Гетьманське» Андрій Кириченко розповів, що цього року через затяжну весну та несприятливі погодні умови вдалося зібрати 2,5 тонни 254 центнери пшениці. Хоч і планувалися дещо інші показники, та аграрії результатами задоволені.
Після збору пшениці на полях одразу почали сіяти озимий ріпак. Для господарства – це дуже вигідна культура, яка завжди користується попитом. Звісно ж, ріпак дуже вразливий до багатьох хвороб, які можуть пошкодити частину врожаю, або навіть знищити його повністю. Через це ми обробляємо його спеціальними добривами. Але обприскуємо тільки вночі, так як вдень жахлива спека. Ріпаком планується засіяти близько 1352 га (станом на 16 серпня засіяно 400 га площі).
Про технічне оснащення розповів сервісний інженер ТОВ «Гетьманське» Олексій Халепа:
- Нині на полі працює три агрегати: сівалка, культиватор та катки. Нової техніки цього року не закуповували. Та техніка, яка є в наявності – досить потужна та в хорошому стані.
Звісно, говорити про очікування та результати посіву поки що не будемо та надіємось на те, що погодні умови цього року сприятимуть вирощуванню наших озимих культур.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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