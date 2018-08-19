Підприємництву - розвиток

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» надає фінансову підтримку тим суб’єктам підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних напрямках розвитку підприємництва, визначених обласною та місцевими програмами. Також Фонд надає консультаційну підтримку з питань бізнес-планування, фінансових планів, юридичну допомогу з розробки установчих документів тощо.
Звертайтеся: м. Чернігів, пр-т Миру, 49-А. Тел.: (0462)65-15-12, 69-95-27, (067) 440-22-25. Web-сторінка: www.facebook.com/fondppcn, e-mail:fondppcn@ukr.net.
Звертайтеся: м. Чернігів, пр-т Миру, 49-А. Тел.: (0462)65-15-12, 69-95-27, (067) 440-22-25. Web-сторінка: www.facebook.com/fondppcn, e-mail:fondppcn@ukr.net.
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