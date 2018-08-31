Міс Полісся-2018

Вже традиційно, 24 серпня, у Сновському будинку культури режисер-постановник, дизайнер, керівник Театру мод «Fashion Zone» Євгенія Гордюк організовує конкурс «Міс Полісся».
Цього року у конкурсі взяли участь восьмеро дівчат: Аліна Гніденко та Юлія Бурая зі Славутича, Дарина Ніколаєва, Валерія Тимощенко та Анастасія Батюк зі Сновська, а також Євгенія Стукало, Марія Корюка та Альона Кугук із Корюківки.
Оцінювало красунь професійне журі у складі начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко, помічника-консультанта народного депутата А.Євлахова Вадима Сергійка, керівника гуртка ПДМ (м. Славутич) Надії Грузіної, керівника арт-студії Олени Рогової, шеф-редактора програми «Ранок» на телеканалі UA: Чернігів Івана Матвєєва, ведучого програми «Ранок» Гордія Стереотайпа та директора туристичного агентства «Мир» Ліни Гончаренко.
Цього разу Євгенія Гордюк обрала для учасниць жанр кінематографу. На основі його і було побудоване все шоу, суть якого полягала в тому, що восьмеро дівчат проходять кастинг для зйомок фільму.
На початку перед глядачами постали кадри з фотосесії у стилі нуар (з французької – «чорний фільм», напрям у кінематографі 1940-1950 років. - Авт.), створеної Назаром Костейковим. У ній конкурсантки постали вишуканими та неймовірно красивими.
Далі учасниці були інтелектуальний конкурс, хореографічні номери та дефіле. Як завжди вишукані, подекуди навіть досить відверті вбрання, сподобалися як самим дівчатам, які дуже комфортно почували себе на сцені, так і глядачам. Останній вихід конкурсанток у весільних сукнях змусив затамувати подих весь зал, а особливо, коли вони кидали весільні букети глядачам.
Поки дівчата готувалися до наступних виходів, публіку розважали запрошені танцювальні колективи з Чернігова та Славутича, а також вихованці Є.Гордюк. Музичні номери подарували гості з Корюківки та Крістіна Крот зі Сновська.
І ось настала довгоочікувана мить. Журі, довго радившись, все-таки починає нагородження учасниць.
Марія Корюка стала «Міс Харизмою», Анастасія Батюк – «Міс Креатив», Юлія Бура – «Міс Стиль», Дарина Ніколаєва – «Міс глядацьких симпатій». Альона Кугук – переможниця за результатами он-лайн голосування. «Першою віце –міс» стала Євгенія Стукало, другою – Валерія Тимощенко. А от корону переможниці та почесне звання «Міс Полісся-2018» здобуває Аліна Гніденко зі Славутича.
Наприкінці Євгенія Гордюк відзначила усіх, хто був причетний до створення цього шоу. Зокрема, Сновську міську раду, О. Веселого, С. Веселого, О.Скоробагатька, О. Єременка, С.Тєлєгіна, Л. Дубину, М.Росіка, О. Хасенка, С.Скідан, народного депутата А. Євлахова. А також Є. Стукало, В. Пятковську, І. Савинську, родину Гончаренків, О. Ковальову, В. Онищенко, Н. Богуш та салон «Меблі для всіх».
Наступний рік для конкурсу стане ювілейним. Тому Євгенія пообіцяла, що готуватиметься до нього ще ретельніше та серйозніше. Тим паче, що планується участь дівчат не лише з сусідніх районів, як це було раніше, але й з усієї України.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Цього року у конкурсі взяли участь восьмеро дівчат: Аліна Гніденко та Юлія Бурая зі Славутича, Дарина Ніколаєва, Валерія Тимощенко та Анастасія Батюк зі Сновська, а також Євгенія Стукало, Марія Корюка та Альона Кугук із Корюківки.
Оцінювало красунь професійне журі у складі начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко, помічника-консультанта народного депутата А.Євлахова Вадима Сергійка, керівника гуртка ПДМ (м. Славутич) Надії Грузіної, керівника арт-студії Олени Рогової, шеф-редактора програми «Ранок» на телеканалі UA: Чернігів Івана Матвєєва, ведучого програми «Ранок» Гордія Стереотайпа та директора туристичного агентства «Мир» Ліни Гончаренко.
Цього разу Євгенія Гордюк обрала для учасниць жанр кінематографу. На основі його і було побудоване все шоу, суть якого полягала в тому, що восьмеро дівчат проходять кастинг для зйомок фільму.
На початку перед глядачами постали кадри з фотосесії у стилі нуар (з французької – «чорний фільм», напрям у кінематографі 1940-1950 років. - Авт.), створеної Назаром Костейковим. У ній конкурсантки постали вишуканими та неймовірно красивими.
Далі учасниці були інтелектуальний конкурс, хореографічні номери та дефіле. Як завжди вишукані, подекуди навіть досить відверті вбрання, сподобалися як самим дівчатам, які дуже комфортно почували себе на сцені, так і глядачам. Останній вихід конкурсанток у весільних сукнях змусив затамувати подих весь зал, а особливо, коли вони кидали весільні букети глядачам.
Поки дівчата готувалися до наступних виходів, публіку розважали запрошені танцювальні колективи з Чернігова та Славутича, а також вихованці Є.Гордюк. Музичні номери подарували гості з Корюківки та Крістіна Крот зі Сновська.
І ось настала довгоочікувана мить. Журі, довго радившись, все-таки починає нагородження учасниць.
Марія Корюка стала «Міс Харизмою», Анастасія Батюк – «Міс Креатив», Юлія Бура – «Міс Стиль», Дарина Ніколаєва – «Міс глядацьких симпатій». Альона Кугук – переможниця за результатами он-лайн голосування. «Першою віце –міс» стала Євгенія Стукало, другою – Валерія Тимощенко. А от корону переможниці та почесне звання «Міс Полісся-2018» здобуває Аліна Гніденко зі Славутича.
Наприкінці Євгенія Гордюк відзначила усіх, хто був причетний до створення цього шоу. Зокрема, Сновську міську раду, О. Веселого, С. Веселого, О.Скоробагатька, О. Єременка, С.Тєлєгіна, Л. Дубину, М.Росіка, О. Хасенка, С.Скідан, народного депутата А. Євлахова. А також Є. Стукало, В. Пятковську, І. Савинську, родину Гончаренків, О. Ковальову, В. Онищенко, Н. Богуш та салон «Меблі для всіх».
Наступний рік для конкурсу стане ювілейним. Тому Євгенія пообіцяла, що готуватиметься до нього ще ретельніше та серйозніше. Тим паче, що планується участь дівчат не лише з сусідніх районів, як це було раніше, але й з усієї України.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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