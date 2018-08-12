І в будні, і в свято – листоноші роботи багато…

Керівниця кучинівського відділення зв’язку Наталія Рябченко (на знімку - з чоловіком і дітьми) за духом є справжньою патріоткою, наповнювачкою оптимізмом та енергією земляків.
І наш «Промінь», як хтось нещодавно мені в очі різонув - «чернетку історії», вона не тільки продовжує пропагувати і розповсюджувати, а й разом з ним формувати позитивну громадську думку, навіть складати біографію рідного села, всієї Сновщини. Бо ж у газеті відтворюються долі як наших славетних земляків, так і простих трудівників, талантами і працею яких і примножується, і твориться добра слава району. Одна проблема: возять наш щотижневик – як попало. Приміром, у суботу, напередодні Дня села, народ півдня юрбився біля відділення зв’язку у спробі сплатити комунальні платежі, дочекатися періодику. Натомість – машина приїхала через 5 годин, а оператор, яка була в ній, відмовилася обслуговувати людей. Словом, повна катастрофа вийшла! Крику було, нервів, спроб викликати начальство, владу. Адже у багатьох залишився несплаченим земельний податок (його працівники сільради останнім часом приймати не мають права). До речі, чекали те пересувне відділення кучинівці у спеку, але ж попереду – ще складніші умови: дощі і морози! Як могла, заспокоювала їх енергійна Наталія Миколаївна. А потім ще до пізнього вечора і газети по селу носила, і інше розгрібала… Отака вона, нинішня поштова ноша!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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