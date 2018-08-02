Залізничне господарство під загрозою

На 24-ій позачерговій сесії міськради сьомого скликання
Через день після проведення 23-ої чергової сесії міської ради було скликано позачергову. Необхідністю її проведення стала інформація в автоматизованій системі «Месплан», що із 1 серпня 2018 р. плани
на перевезення вантажів по станції «Сновськ» не будуть здійснюватися Регіональною філією «Південно-Західна залізниця».
З цього приводу депутати ухвалили відповідне звернення до Президента, Прем’єр-міністра та ПАТ «Укрзалізниця».
Текст звернення читайте у наступному номері. А якщо коротко, то в ньому - клопотання про недопущення подібних дій.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Через день після проведення 23-ої чергової сесії міської ради було скликано позачергову. Необхідністю її проведення стала інформація в автоматизованій системі «Месплан», що із 1 серпня 2018 р. плани
на перевезення вантажів по станції «Сновськ» не будуть здійснюватися Регіональною філією «Південно-Західна залізниця».
З цього приводу депутати ухвалили відповідне звернення до Президента, Прем’єр-міністра та ПАТ «Укрзалізниця».
Текст звернення читайте у наступному номері. А якщо коротко, то в ньому - клопотання про недопущення подібних дій.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий