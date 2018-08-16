Запрошуємо на святкування Дня Незалежності України та Дня міста Сновськ!

24 серпня 2018 року
Майданчик біля Будинку культури
11.00 –11.45 - «Ми - родина, дім наш – Україна» - урочисте відкриття свята.
11.00 – 15.00 – виставка-ярмарок продукції місцевих товаровиробників.
- виставка майстрів ужиткового мистецтва, Сновської СЮТ та Сновського ЦДТЮТ;
- виставка Сновського історичного музею «Станція Сновськ: погляд у минуле», фотозона.
- книжковий майдан «Нетлінне слово…» Сновської ЦБС.
11.45 - 12.00 – зустріч з учасниками мотопробігу (байки)
12.00 - 12.30 - «Історія костюма: кінець ХІХ – початок ХХІ ст. Еволюція моди» - від театру танцю і моди Євгенії Гордюк «Fashion zona».
12.00 – 15.00 - фестиваль-конкурс «Свято борщу в м. Сновськ».
12.30 – 13.30 - розважальна програма «Роби до поту, а борщ їж в охоту!»
12.00 – 19.00 - інтерактивні ігри для дітей (турнір «Бейблейд-Арена», майстер-клас мильних бульбашок, битва фарбами Холі тощо).
13:30 – 15.30 - «В твоїх обіймах, Україно!» - концерт дитячих колективів та юних виконавців Сновщини
16.00 – 18.00 - «Міс Полісся-2018 » - конкурсна програма, учасниці - з м.Городня, м. Корюківка, м. Славутич, м. Сновськ.
18.00 - 19.30 - «СИЛОВЕ ШОУ» з конкурсами серед глядачів від Заслуженого майстра спорту, 4-разового чемпіона світу Олександра Пеканова.
19.00 – 20.00 - «Танцюйте разом з нами» - грає духовий оркестр Сновського БК.
20.00 – 20.55 - концертна програма «Нехай повік в душі твоїй не згасне наша Україна!»
20.55 - 21.00 - «Заспіваймо Гімн України разом!» Виконання Державного Гімну України.
21.00 - 24.00 – святкова дискотека.
Міський парк
12.00 – 15.00 - змагання на кубок м. Сновськ з шахів і шашок.
Абрикосова алея (біля Будинку культури)
11.00 – 24.00 – робота закладів громадського харчування, торгівлі.
Запрошуємо взяти участь у заходах заклади харчування, підприємців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та всіх бажаючих!
ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з проведенням святкових заходів з нагоди Дня незалежності України 24 серпня 2018 року з 7.00 до 22.00 на міській площі буде перекрито транспортний рух.
Міський голова О.О.Медведьов
Майданчик біля Будинку культури
11.00 –11.45 - «Ми - родина, дім наш – Україна» - урочисте відкриття свята.
11.00 – 15.00 – виставка-ярмарок продукції місцевих товаровиробників.
- виставка майстрів ужиткового мистецтва, Сновської СЮТ та Сновського ЦДТЮТ;
- виставка Сновського історичного музею «Станція Сновськ: погляд у минуле», фотозона.
- книжковий майдан «Нетлінне слово…» Сновської ЦБС.
11.45 - 12.00 – зустріч з учасниками мотопробігу (байки)
12.00 - 12.30 - «Історія костюма: кінець ХІХ – початок ХХІ ст. Еволюція моди» - від театру танцю і моди Євгенії Гордюк «Fashion zona».
12.00 – 15.00 - фестиваль-конкурс «Свято борщу в м. Сновськ».
12.30 – 13.30 - розважальна програма «Роби до поту, а борщ їж в охоту!»
12.00 – 19.00 - інтерактивні ігри для дітей (турнір «Бейблейд-Арена», майстер-клас мильних бульбашок, битва фарбами Холі тощо).
13:30 – 15.30 - «В твоїх обіймах, Україно!» - концерт дитячих колективів та юних виконавців Сновщини
16.00 – 18.00 - «Міс Полісся-2018 » - конкурсна програма, учасниці - з м.Городня, м. Корюківка, м. Славутич, м. Сновськ.
18.00 - 19.30 - «СИЛОВЕ ШОУ» з конкурсами серед глядачів від Заслуженого майстра спорту, 4-разового чемпіона світу Олександра Пеканова.
19.00 – 20.00 - «Танцюйте разом з нами» - грає духовий оркестр Сновського БК.
20.00 – 20.55 - концертна програма «Нехай повік в душі твоїй не згасне наша Україна!»
20.55 - 21.00 - «Заспіваймо Гімн України разом!» Виконання Державного Гімну України.
21.00 - 24.00 – святкова дискотека.
Міський парк
12.00 – 15.00 - змагання на кубок м. Сновськ з шахів і шашок.
Абрикосова алея (біля Будинку культури)
11.00 – 24.00 – робота закладів громадського харчування, торгівлі.
Запрошуємо взяти участь у заходах заклади харчування, підприємців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та всіх бажаючих!
ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з проведенням святкових заходів з нагоди Дня незалежності України 24 серпня 2018 року з 7.00 до 22.00 на міській площі буде перекрито транспортний рух.
Міський голова О.О.Медведьов
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