Вандалізм з присмаком біди

У дорогу до Софіївки покликали і дзвінки, і листи, і навіть приїзд до редакції схвильованих тамтешніх жителів. І хоч на сьогодні їх лишилося трохи більше двадцяти, але село живе, не виглядаючи мертвим і забутим.
Приміром, ось ця вуличка із чепурним будиночком, що настійливо залишається впорядкованим і спроектованим на сучасність, на вир маловтішного буття нашого народу. Красуня-господиня на власні очі (про це повідомив в.о. старости Роман Циганок) бачила моторошну картину руйнації лелечиного гнізда, але фігурувати в газеті не схотіла. Лячно стало…
Зате письмову заяву міському голові Олександру Медведьову лишили їхні мешканці села на чолі із Нелею Дроб’язко. Про неї важко коротко щось сказати, бо неординарною постаттю є, особливою у світосприйнятті й любові до рідного краю. І хоч має гарну квартиру у Києві, щоліта знаходить можливість замінити столичний гамір і загазованість на софіївську тишу, зелений ставочок біля батьківської хатинки, до сьогодні збереженої у автентичному стилі.
Побачивши нас, Неля Євгеніївна заплакала і почала розказувати про те, як люди зі Сновська дерлися на стовп, як скидали звідти намощені гілки, хапали лелеченят, як потім усі, хто зостався в Софіївці, ходили на те місце споглядати руйнівну картину.
Описати ж журливе кружляння дорослих бусликів взагалі сил не вистачає. Стільки страждань у ньому і болю!
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Звернення
20 липня цього року в нашому с.Софіївка сталась жахлива подія. Люди зі Сновська (прізвища є в редакції) знищили єдине в селі, наголошуємо! єдине гніздо лелек. Палками збили 4 лелеченят, викрали і в багажному відділенні машини вивезли невідомо куди, і невідомо для чого. Старі лелеки кружляють над знищеним гніздом, стукають дзьобами, кличуть своїх дитинчат… Моторошно і боляче дивитись на цю картину. І це на фоні того, що люди в усьому світі піклуються про збереження флори і фауни на всій планеті. Лелека – це символ України, божий птах! Іде війна на Донбасі, наші хлопці-воїни гинуть, захищаючи Україну і її цілісність, а ці місцеві «деловары» п’ють і жирують! А тому ми дуже просимо Вас, шановний Олександре Олександровичу, прийняти до уваги наше звернення. Ми хочемо одного. Хай всі, хто брав участь в знищенні гнізда, відремонтують його і повернуть лелеченят до «батьків». Старі лелеки приймуть їх з радістю, бо інакше вони до нас більше ніколи не прилетять.
З повагою жителі с.Софіївка.
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